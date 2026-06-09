عمران خان کے ون کانسٹی ٹیوشن ایونیو میں اپارٹمنٹ کے حوالے سے پیشرفت

اعتزاز احسن کی بیٹی اور شاہد نصیر نے کیس میں فریق بننے کے لیے درخواست دائر کردی

فیاض محمود June 09, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان کے ون کانسٹی ٹیوشن ایونیو میں اپارٹمنٹ کے نئے سب لیز ہولڈر شاہد نصیر نے درخواست دائر کردی جو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔

اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ شاہد نصیر نے پروجیکٹ کے ٹاور سی میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کا اپارٹمنٹ سب لیز پر حاصل کیا، کیس میں فریق بننے کے لیے شاہد نصیر اور اعتزاز احسن کی بیٹی زینب احسن نے درخواست جمع کرادی ہے۔

متفرق درخواست میں کہا گیا ہے کہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے 5 سب لیز ہولڈرز کو انٹرا کورٹ اپیل میں بطور اپیل کنندہ شامل کیا جائے، اپارٹمنٹ سب لیز ہولڈرز نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اس عدالت میں انٹراکورٹ اپیل دائر کر رکھی ہے۔

درخواست میں مؤقف اپنایا گیا ہے کہ درخواست گزاروں نے ون کانسٹی ٹیوشن ایونیو کے اپارٹمنٹس قانونی طور پر حاصل کیے لہٰذا درخواست گزاروں کو انٹراکورٹ اپیل میں پارٹی بنانے کی اجازت دی جائے۔

مزید پڑھیں

Express News

کیا مسلم دنیا میں لگی آگ کے پیچھے اسرائیل ہے؟ عمران خان کا 9 سال پرانا انٹرویو وائرل

عدالت نے شاہد نصیر سمیت دیگر کی متفرق درخواستیں کل سماعت کے لیے مقرر کردی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔

واضح رہے کہ عدالت نے تھرڈ پارٹی رائٹس کے تحت انٹراکورٹ اپیلوں میں اپیل کنندگان کو اسٹے دے رکھا ہے اور سب لیز ہولڈرز اپارٹمنٹ مالکان کو بے دخل کرنے سے روکا ہے۔

سی ڈی اے نے ون کانسٹی ٹیوشن ایونیو کی تعمیر کے لیے بی این پی کی لیز منسوخ کر دی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے لیز منسوخی کو قانونی قرار دیا تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اہلِ پنجاب کے لیے کئی دن بعد اچھی خبر آ گئی، شہری خوش

Express News

مقبوضہ جموں و کشمیر کے شہریوں کا ایک بار پھر پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار

Express News

عمران خان، شہباز شریف ہتک عزت کیس میں اہم پیشرفت، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع بحال کردیا

Express News

پاکستان میں دہشتگردی کے پیچھے خوارج اور افغانستان کے درمیان روابط کے مزید شواہد منظر عام پر آگئے

Express News

پنجاب حکومت کا 500 ارب روپے ریونیو ہدف، 12 اداروں سے سرکاری پراپرٹیز کی تفصیلات طلب

Express News

ٹرین سروس معطل، جعفر ایکسپریس دوسرے روز بھی پشاور نہ پہنچ سکی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو