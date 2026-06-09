اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان کے ون کانسٹی ٹیوشن ایونیو میں اپارٹمنٹ کے نئے سب لیز ہولڈر شاہد نصیر نے درخواست دائر کردی جو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ شاہد نصیر نے پروجیکٹ کے ٹاور سی میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کا اپارٹمنٹ سب لیز پر حاصل کیا، کیس میں فریق بننے کے لیے شاہد نصیر اور اعتزاز احسن کی بیٹی زینب احسن نے درخواست جمع کرادی ہے۔
متفرق درخواست میں کہا گیا ہے کہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے 5 سب لیز ہولڈرز کو انٹرا کورٹ اپیل میں بطور اپیل کنندہ شامل کیا جائے، اپارٹمنٹ سب لیز ہولڈرز نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اس عدالت میں انٹراکورٹ اپیل دائر کر رکھی ہے۔
درخواست میں مؤقف اپنایا گیا ہے کہ درخواست گزاروں نے ون کانسٹی ٹیوشن ایونیو کے اپارٹمنٹس قانونی طور پر حاصل کیے لہٰذا درخواست گزاروں کو انٹراکورٹ اپیل میں پارٹی بنانے کی اجازت دی جائے۔
عدالت نے شاہد نصیر سمیت دیگر کی متفرق درخواستیں کل سماعت کے لیے مقرر کردی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔
واضح رہے کہ عدالت نے تھرڈ پارٹی رائٹس کے تحت انٹراکورٹ اپیلوں میں اپیل کنندگان کو اسٹے دے رکھا ہے اور سب لیز ہولڈرز اپارٹمنٹ مالکان کو بے دخل کرنے سے روکا ہے۔
سی ڈی اے نے ون کانسٹی ٹیوشن ایونیو کی تعمیر کے لیے بی این پی کی لیز منسوخ کر دی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے لیز منسوخی کو قانونی قرار دیا تھا۔