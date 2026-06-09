ایران، لبنان اور غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے؛ انتونیو گوتریس

غزہ میں تمام راہداریوں کو کھولا جائے تاکہ امداد اور ضروریات زندگی کا سامان تیز، محفوظ اور بلا رکاوٹ پہنچایا جائے

ویب ڈیسک June 09, 2026
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اقوام متحدہ کا ایران جنگ پر سخت بیان سامنے آگیا

اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے  مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جنگ کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔

سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں انتونیو گوتریس نے مزید کہا کہ لبنان، ایران اور غزہ میں جنگ بندیوں کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے اور ایسے تمام اقدامات سے گریز کیا جائے جو امن کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہوں۔

انھوں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں داخلے کے راستے بند کرنے کے فیصلے پر بھی شدید تشویش ظاہر کی اور تمام کراسنگ فوری طور پر دوبارہ کھولی جائیں تاکہ غزہ بھر میں انسانی امداد تیز، محفوظ اور بلا رکاوٹ پہنچائی جاسکے۔

اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس نے مزید کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ بات چیت اور مذاکرات ہیں اور وہ تمام متعلقہ فریقین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے سفارتی حل تلاش کریں۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز ایران اور اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبے پر ایک دوسرے پر حملے روکنے کا اعلان کیا تھا لیکن لبنان اور غزہ میں اب بھی حملے جاری ہیں۔ 
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