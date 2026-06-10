کوئٹہ میں تیزاب گردی کا شکار ڈاکٹر ماہ نور کی صحت سے متعلق تفصیلات سامنے آ گئیں

مریضہ کی حالت کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے اور ضرورت کے مطابق مزید علاج جاری رکھا جائے گا، ڈاکٹرز

اسٹاف رپورٹر June 10, 2026
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کراچی:

تیزاب گردی کا شکار ڈاکٹر ماہ نور کی صحت کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ گئیں۔

کوئٹہ میں تیزاب حملے میں زخمی ہونے والی خاتون ڈاکٹر ماہ نور کی پہلی سرجری کراچی کے نجی اسپتال میں کامیابی سے مکمل کر لی گئی ہے، جس کے دوران متاثرہ حصوں سے مردہ جلد کو ہٹا دیا گیا ہے۔

ڈاکٹر ماہ نور کے اہل خانہ کے مطابق آپریشن کے بعد ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے، تاہم تیزاب سے لگنے والے زخموں کے باعث انفیکشن کا خطرہ برقرار ہے، جس کے پیش نظر انہیں آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ مرحلہ وار سرجریز کی جا رہی ہیں جن میں متاثرہ جلد کو ہٹانے کے ساتھ نئی جلد کی پیوندکاری (اسکن گرافٹنگ) بھی شامل ہے۔

اس سلسلے میں منگل کو پہلی سرجری کی گئی جو 8 گھنٹوں سے زائد وقت تک جاری رہی۔

اسپتال ذرائع کے مطابق پلاسٹک سرجنز نے ڈاکٹر ماہ نور کے چہرے پر معمولی گرافٹنگ کا عمل مکمل کر لیا ہےجبکہ فی الحال کوئی بڑی یا میجر سرجری نہیں کی گئی۔

ڈاکٹروں کی ٹیم کے مطابق مریضہ کی حالت کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے اور ضرورت کے مطابق مزید علاج جاری رکھا جائے گا۔

ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ماہ نور کا تیسری بار مکمل طبی معائنہ کیا گیاجس میں پلاسٹک سرجنز کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے ماہر سرجن بھی شامل تھے۔

اس دوران مختلف طبی ٹیسٹ بھی کیے گئے۔حکومت بلوچستان اور حکومت سندھ متاثرہ ڈاکٹر اور ان کے اہلِ خانہ سے مسلسل رابطے میں ہیں اور علاج کے عمل کی نگرانی کی جا رہی ہے۔
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