امریکا سے مذاکرات کے بعد قطری وفد ایران کیلیے روانہ

مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران کے منجمد اثاثے ہیں

ویب ڈیسک June 11, 2026
facebook whatsup
امریکی وفد سے مذاکرات کے بعد قطری مذاکرات کار کی ایران روانگی

امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور حالیہ فوجی حملوں کے باوجود جنگ بندی معاہدے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔

امریکی نشریاتی ادارے سی این این کے مطابق قطری وفد کا دورہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطے مکمل طور پر منقطع نہیں ہوئے اور ثالثی کی کوششیں بدستور جاری ہیں۔

ایک امریکی عہدیدار نے سی این این کو بتایا کہ امریکا سے مشاورت کے بعد قطری مذاکرات کار تہران کے لیے روانہ ہوگئے ہیں تاکہ ممکنہ امریکا ایران معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی جا سکے۔

ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے سی این این کو بتایا کہ مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران کے منجمد اثاثے ہیں۔ کسی بھی حتمی معاہدے کے لیے امریکا کو ایران کے تقریباً 24 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے جاری کرنے پر آمادہ ہونا ہوگا۔

انھوں نے مزید بتایا کہ ایران کی تجویز ہے، ابتدائی مرحلے میں 12 ارب ڈالر جاری کیے جائیں جبکہ باقی رقم بعد میں فراہم کی جائے۔

یاد رہے کہ ایران کا ہمیشہ سے مؤقف رہا ہے کہ جب تک ان منجمد اثاثوں کے بارے میں واضح پیش رفت نہیں ہوتی کسی جامع معاہدے تک پہنچنا ناممکن ہوگا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا نے ایران کی 9 شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دیں

Express News

چین میں دھماکا، 7 افراد ہلاک 17 زخمی

Express News

ایران کے اُردن میں امریکی اڈے پر 12 میزائل حملے

Express News

ٹرمپ خاندان کی کرپٹو کمائی بے نقاب، ڈیڑھ سال میں 2.3 ارب ڈالر کما لیے

Express News

وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کا قومی کھیل ہاکی کی بحالی کیلئے بڑا اقدام

Express News

مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی، امریکا نے اپنے شہریوں کو نئی سفری ہدایات جاری کردیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو