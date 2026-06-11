ٹرمپ خاندان کی کرپٹو کمائی بے نقاب، ڈیڑھ سال میں 2.3 ارب ڈالر کما لیے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے خاندان کی جانب سے کرپٹو کرنسی سے متعلق منصوبوں کے ذریعے حاصل کی گئی آمدن کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جن کے مطابق جنوری 2025 سے اب تک ٹرمپ خاندان نے کم از کم 2.3 ارب ڈالر کمائے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق اس آمدن میں مختلف کرپٹو منصوبے شامل ہیں، جن میں ورلڈ لبرٹی فنانشل، ٹرمپ میم کوائن اور دیگر وابستہ کمپنیاں شامل ہیں۔ ان منصوبوں نے مختصر عرصے میں بڑی مالی سرگرمی پیدا کی اور عالمی سطح پر سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل کی۔
دوسری جانب اعداد و شمار کے مطابق ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے والے 10 لاکھ سے زائد سرمایہ کاروں کو مجموعی طور پر تقریباً 2.3 ارب ڈالر کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ متعدد سرمایہ کاروں نے اپنے سرمائے میں نمایاں کمی پر تشویش اور مایوسی کا اظہار کیا ہے۔
رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کرپٹو مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ اور بعض منصوبوں کی قدر میں کمی کے باعث سرمایہ کاروں کو نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ ٹرمپ خاندان سے منسلک منصوبوں کی مالی کامیابی پر بھی بحث جاری ہے۔
اس معاملے پر مفادات کے ٹکراؤ سے متعلق سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، تاہم وائٹ ہاؤس نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے کاروباری معاملات اور سرکاری ذمہ داریوں کے درمیان مناسب قانونی حدود برقرار رکھی گئی ہیں۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں سیاسی شخصیات کی شمولیت مستقبل میں مزید ضابطہ سازی، شفافیت اور نگرانی سے متعلق مباحث کو جنم دے سکتی ہے، جبکہ سرمایہ کاروں کو ایسے منصوبوں میں سرمایہ کاری سے قبل خطرات کا مکمل جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔