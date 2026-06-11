چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں 10 شکایات نمٹا دی گئیں۔
سپریم جوڈیشل کونسل کے جاری اعلامیے کے مطابق جوڈیشل کونسل نے ججوں کے ضابطہ اخلاق میں بعض ترامیم کرنے کا فیصلہ کیا، کونسل نے کونسل کے طریقہ کار اور ضابطہ کار کو ریگولیٹ کرنے والے مسودہ قواعد پر بھی غور کیا، کونسل نے اس معاملے کو مزید غور و غوض کے لیے ملتوی کر دیا۔
اعلامیے میں بتایا گیا کہ ادارہ جاتی احتساب اور شفافیت کے ایک نمایاں مظاہرے کے طور پر کونسل نے اپنے ہی کچھ ارکان کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا، تشکیل نو کے بعد کونسل کے اجلاس میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی نے متبادل ارکان کے طور پر شرکت کی۔
ججوں کے خلاف دائر شکایات کے حوالے سے بتایا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے 10 شکایات نمٹا دیں۔
بعدازاں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس ہوا، جس میں ججوں کی تقرری کے لیے انٹرویو کے طریقہ کار بارے رولز بنانے کا جائزہ لیا گیا۔
اعلامیے میں بتایا گیا کہ اجلاس میں ہائی کورٹ ججوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے رولز بنانے کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں ججوں کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن رولز 2024 کے رولز میں ترمیم کا جائزہ لیا گیا اور اجلاس میں ہائی کورٹس میں آئینی بنچوں کے لیے ججوں کی نامزدگی کے طریقہ کے بارے میں غور کیا گیا۔
اعلامیے کے مطابق اجلاس میں زیر غور لائے گئے تمام نکات کو جوڈیشل کمیشن کے اگلے اجلاس میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
جوڈیشل کمیشن کے اگلے ہفتے کے اجلاس میں ہائیکورٹس کے جوڈیشل کمیشن اراکین بھی شریک ہوں گے۔