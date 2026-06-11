خلیج عمان میں امریکی فوج کے آئل ٹینکر پر حملے میں 3 بھارتیوں کی ہلاکت کی تصدیق

آئل ٹینکر سے ایران سے آرہا تھا اور اس نے انتباہی ہدایات کو نظر انداز کیا تھا؛ امریکی فوج

ویب ڈیسک June 11, 2026
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خلیج عمان میں امریکی فوج کے حملے میں 3 بھارتی ہلاک؛ 21 کو بچالیا گیا

گزشتہ روز بحیرۂ عمان میں امریکی فوج کے ایک آئل ٹینکر اسیٹیبیلو پر حملے میں لاپتا ہونے والے تینوں بھارتیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوگئی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس بات کی تصدیق بھارتی وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کی گئی۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی حملے کے وقت آئل ٹینکر میں 24 بھارتی موجود تھے جن میں سے 21 کو عمانی بحریہ نے ریسکیو کر لیا تاہم 3 ملاح لاپتا ہوگئے تھے جن کی ہلاکت کی تصدیق ہوگئی۔

بھارتی حکام نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں ڈیک کیڈٹ آدتیہ شرما، انجن فٹر شیو آنند چوراسیا اور چیف انجینئر پٹنالا سریش شامل ہیں جب کہ بقیہ عملے کی وطن واپسی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔

اسیٹیبیلو نامی اس جہاز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران سے خام تیل لے کر بھارت جا رہا تھا جسے امریکی فوجی نے ناکہ بندی پر روک لیا اور انجن پر حملہ کرکے انجن کو ناکارہ بنادیا تھا۔

امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کا کہنا تھا کہ بھارتی جہاز نے امریکی ہدایات نظر انداز کیں اور ایران سے متعلق امریکی بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی جس کے بعد اس کے انجن روم کو نشانہ بنایا گیا۔

جس پر بھارت نے شدید ردِعمل دیتے ہوئے امریکی ناظم الامور کو طلب کرکے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا  اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔

بھارتی وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ تجارتی جہازوں اور شہری عملے پر حملے ناقابل قبول ہیں اور ایسے اقدامات فوری طور پر بند ہونے چاہئیں۔

دوسری جانب امریکی حکام کا مؤقف ہے کہ کارروائی کا مقصد جہاز کو تباہ کرنا نہیں بلکہ اسے ناکارہ بنانا تھا تاکہ وہ امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی تیل کی ترسیل جاری نہ رکھ سکے۔

تاہم بھارتی حکومت نے اس وضاحت کو ناکافی قرار دیتے ہوئے واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

واضح رہے کہ ایران نے اسرائیلی و امریکی حملوں کے جواب میں آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے جب کہ امریکا نے ایران کی بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ جس کے باعث دنیا میں تیل و گیس کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہے۔

 
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