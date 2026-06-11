امریکی فوج نے ایرانی تیل لے جانے والے تیسرے جہاز پر بھی حملہ کرکے انجن ناکارہ بنا دیا

امریکی فوج نے رواں ہفتے تیسرے جب کہ ناکہ بندی کے آغاز سے اب تک نویں آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے

ویب ڈیسک June 11, 2026
facebook whatsup
3 9
امریکا نے رواں ہفتے 3 جب کہ ناکہ بندی کے آغاز سے اب تک 9 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے

امریکی فوج نے ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی کے دوران خلیج عمان میں ایک اور آئل ٹینکر پر حملہ کرکے اسے سمندر میں لنگر انداز ہونے پر مجبور کردیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ بحیرۂ عمان میں ایران کی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کرنے والے ایک اور تجارتی آئل ٹینکر کو نشانہ بنا کر چلنے سے قاصر بنادیا۔

امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ رواں ہفتے تیسرا ایسا آئل ٹینکر ہے جسے نشانہ بنایا گیا جبکہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد نواں جہاز ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گنی بساؤ کے پرچم بردار آئل ٹینکر ’’ ایم ٹی جالویر‘‘ ایران سے تیل لے کر بحیرۂ عمان کے راستے سفر کر رہا تھا اور اس دوران امریکی فوج کی ہدایات کو مسلسل نظرانداز کر رہا تھا۔

ترجمان امریکی فوج نے بتایا کہ مذکورہ آئل ٹینکر کے عملے کو متعدد بار خبردار کیا گیا تاہم کوئی مثبت جواب نہ ملنے پر اس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا اور ایک امریکی طیارے نے ٹینکر کے انجن روم پر دو ہیل فائر میزائل داغے۔

انھوں نے مزید بتایا کہ اس حملے کے نتیجے میں آئل ٹینکر کی نقل و حرکت متاثر ہوئی اور اسے سمندر میں تیرنے کے لیے ناکارہ بنا دیا گیا۔ اس کارروائی کا مقصد بھی جہاز کو تباہ کرنا نہیں بلکہ اسے ایران سے تیل کی ترسیل جاری رکھنے سے روکنا تھا۔

امریکی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف عائد بحری ناکہ بندی پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے اور جو بھی جہاز ایرانی تیل کی ترسیل کے لیے پابندیوں کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

دوسری جانب ایران نے امریکی اقدامات کو بین الاقوامی قوانین اور آزاد بحری تجارت کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر ڈیڈ لاک ہوگیا ہے۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی فوج نے خلیج عمان میں ایرانی تیل لے جانے والے ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا تھا جس میں 3 بھارتی ملاح مارے گئے تھے جب کہ 21 کو عمانی کوسٹ گارڈ نے بحفاظت نکالا۔

 

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹرمپ کا 39 ویں بار ایران سے ڈیل کا اعلان، سی این این کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا

Express News

برطانیہ میں سیاسی بھونچال، دفاعی بجٹ پر اختلافات کے بعد وزیر دفاع مستعفی

Express News

شمالی آئرلینڈ میں دوسرے روز بھی ہنگامے، انگریز نسل پرستوں کے مہاجرین پر حملے، متعدد افراد زخمی

Express News

ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر افغان خواتین کو قید، سزا کیخلاف انٹرنیٹ پر تحریک شروع

Express News

ریاست منی پور میں کشیدگی کی نئی لہر، مودی سرکارحالات پرقابو پانے میں ناکام

Express News

شمالی کوریا میں ڈرون بھیجنے کے جرم میں سابق صدر کو 30 سال قید کی سزا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو