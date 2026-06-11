ایرانی سپریم لیڈر نے بھی معاہدے کی منظوری دیدی؛ ٹرمپ کا دعویٰ

امریکا اور ایران کے درمیان معاہدے کے مسودے پر دستخط اس ہفتے کے آخر میں یورپ میں ہوں گے

ویب ڈیسک June 11, 2026
facebook whatsup
معاہدے پر دستخط اس ہفتے کے اختتام پر یورپ میں ہوں گے، ٹرمپ

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان زیرِ تکمیل معاہدے کو ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سے منظوری مل چکی ہے۔

وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا ایرانی قیادت نے معاہدے کی منظوری دے دی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میری معلومات کے مطابق جواب ہاں میں ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای معاہدے کے مندرجات سے واقف ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے قوی امکان ہے منظوری مل چکی ہے۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ معاہدہ پر دستخط ہوتے ہی امریکا ایرانی بندرگاہوں پر عائد بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا جس سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی۔

انھوں نے مزید کہا کہ معاہدے پر دستخط کی تقریب یورپ میں منعقد ہوگی جس میں امریکا کی نمائندگی نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ میں شرکت نہیں کرپاؤں گا۔

صدر ٹرمپ کے دعوؤں کے برعکس ایران نے تاحال باضابطہ تردید یا تصدیق نہیں کی ہے۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ماضی میں بھی ٹرمپ معاہدے کے قریب ہونے کے اعلانات کرتے رہے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں سکا تھا۔

واضح رہے کہ آج صدر ٹرمپ نے ایران پر سخت حملے کرکے اس کے تیل و گیس پر کنٹرول حاصل کرنے کی دھمکی تھی لیکن آخر وقت میں معاہدہ ہوجانے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ حملے منسوخ کردیئے تھے۔

 

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹرمپ کا 39 ویں بار ایران سے ڈیل کا اعلان، سی این این کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا

Express News

برطانیہ میں سیاسی بھونچال، دفاعی بجٹ پر اختلافات کے بعد وزیر دفاع مستعفی

Express News

شمالی آئرلینڈ میں دوسرے روز بھی ہنگامے، انگریز نسل پرستوں کے مہاجرین پر حملے، متعدد افراد زخمی

Express News

ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر افغان خواتین کو قید، سزا کیخلاف انٹرنیٹ پر تحریک شروع

Express News

ریاست منی پور میں کشیدگی کی نئی لہر، مودی سرکارحالات پرقابو پانے میں ناکام

Express News

شمالی کوریا میں ڈرون بھیجنے کے جرم میں سابق صدر کو 30 سال قید کی سزا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو