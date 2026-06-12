فیفا ورلڈکپ: میکیسکن ٹیم کے گول پر اسٹیڈیم میں موجود صدر کا جشن، ویڈیو وائرل

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے افتتاحی میچ میں میزبان میکسیکو نے جنوبی افریقا کو 0-2 سے شکست دے دی۔
میکسیکو سٹی کے تاریخی میکسیکو سٹی اسٹیڈیم (ایستادیو ازٹیکا) میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹیم نے آغاز ہی سے جارحانہ کھیل پیش کیا۔
میکسیکو کی جانب سے جولین کوئینونیس نے پہلے ہاف میں گول کرکے اپنی ٹیم کو برتری دلائی تو اسٹیڈیم میں موجود میکسیکن صدر اور شائقین خوشی سے جھوم اٹھے۔
بعد ازاں تجربہ کار اسٹرائیکر راول خیمنیز نے دوسرا گول اسکور کرکے کامیابی پر مہر ثبت کر دی۔
میکسیکن صدر کلاڈیا شین بام ٹیم کی سپورٹ کے لیے خود بھی اسٹیڈیم میں موجود تھیں جن کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔