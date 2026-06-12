ابھیشیک شرما اور ماہرہ شرما کے درمیان رومانوی تعلقات کی افواہیں گرم

ماہرہ شرما اور ابھیشیک شرما نے حال ہی میں اپنی نئی تصاویر شیئر کی ہیں

اسپورٹس ڈیسک June 12, 2026
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بھارتی کرکٹر ابھیشیک شرما ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے ہیں تاہم اس مرتبہ وجہ کرکٹ میں کارکردگی نہیں بلکہ اداکارہ ماہرہ شرما کے ساتھ مبینہ تعلقات کی افواہیں ہیں۔

حال ہی میں آئی پی ایل 2026 میں متاثر کن کارکردگی دکھانے والے ابھیشیک کا نام سوشل میڈیا پر اس وقت زیرِ بحث آیا جب ان کی اور ماہرہ کی انسٹاگرام پوسٹس نے مداحوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔

ماہرہ شرما نے اپنی چند تصاویر شیئر کیں جن میں وہ سیاہ رنگ کے ٹاپ اور جینز میں نظر آئیں۔

تصاویر کے ساتھ انہوں نے ایک دلچسپ کیپشن بھی لکھا تاہم مداحوں کی نظریں ان کے ہاتھ میں موجود ایک مخصوص سیاہ بریسلٹ پر جا ٹھہریں، جس پر پلس (+) کا نشان بنا ہوا تھا۔

چند ہی گھنٹوں بعد ابھیشیک شرما نے بھی اپنی تازہ تصاویر پوسٹ کیں۔

اگرچہ ان کی تصاویر عام نوعیت کی تھیں لیکن مداحوں نے نوٹ کیا کہ وہ بھی تقریباً اسی طرز کا بریسلٹ پہنے ہوئے ہیں جیسا ماہرہ نے پہنا ہوا تھا۔

اس مشابہت نے سوشل میڈیا پر دونوں شخصیات کے درمیان رومانوی تعلقات سے متعلق قیاس آرائیوں کو جنم دے دیا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاہم اب تک ابھیشیک شرما اور ماہرہ شرما نے ان افواہوں پر کوئی ردعمل نہیں دیا ہے۔ دونوں کی جانب سے خاموشی برقرار ہے جس کے باعث سوشل میڈیا پر مختلف تبصرے بدستور جاری ہیں۔
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