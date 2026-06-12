جب تک میں وزیراعظم ہوں، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے نہیں دوں گا؛ نیتن یاہو

ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے پر ٹرمپ بھی میرے ساتھ متفق ہیں؛ اسرائیلی وزیراعظم

ویب ڈیسک June 12, 2026
facebook whatsup
اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے بقول وہ اور صدر ٹرمپ ایک پیج پر ہیں

نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جب تک وہ اسرائیل کے وزیرِاعظم ہیں ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے اور اس پر امریکی صدر بھی مکمل طور پر متفق ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس بات کا اظہار اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کیا گیا ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیرِاعظم نیتن یاہو گزشتہ تین دہائیوں سے ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف عالمی سطح پر جدوجہد کی قیادت کر رہے ہیں۔

وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے اگر نیتن یاہو یہ جدوجہد نہ کرتے تو ایران بہت پہلے اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم حاصل کرچکا ہوتا۔

بیان میں الزام لگایا ہے کہ ایران کا مقصد اسرائیل کو ختم کرنا ہے اور انہوں نے اپنی سیاسی زندگی اسی خطرے کو روکنے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔

اسرائیلی وزیراعظم دفتر کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کے درمیان اس معاملے پر مکمل اتفاق پایا جاتا ہے۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کو ایٹمی صلاحیت حاصل نہیں کرنے دیں گے۔

خیال رہے کہ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان ایک ممکنہ معاہدہ قریب ہو سکتا ہے۔

اسی پس منظر میں نیتن یاہو نے اپنی حکومت کا مؤقف واضح کرتے ہوئے ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف سخت موقف کا اعادہ کیا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بھارتی ایئرفورس کا ایک اورجنگی طیارہ حادثے کا شکار، بھارتی پائلٹ کی نااہلی بے نقاب

Express News

کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت میں بھارتی نوجوان حکومت کیخلاف سڑکوں پر

Express News

افغانستان میں دہشتگردوں کی موجودگی کی عالمی سطح پر تصدیق

Express News

افغان طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی، پاک افغان سرحدی بندش سے افغان تاجروں کی مشکلات

Express News

امریکا کا چین کی معروف کمپنیوں کے بلیک لسٹ کرنے کے اقدام پر بیجنگ کا ردعمل

Express News

امریکا نے ایران، افغانستان سمیت دیگر ممالک کے تارکین وطن کو جنگ زدہ افریقی ملک بھیج دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو