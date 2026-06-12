درآمدی گاڑیاں مہنگی ہونے کا امکان، ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز

الیکٹرک موٹر سائیکل، رکشوں، گاڑیوں اور بسوں پر موجودہ رعایتی نظام اگلے سال بھی برقرار رہے گا، وفاقی وزیر خزانہ

ارشاد انصاری June 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ میں درآمدی لگژری گاڑیوں، بڑی ایس یو ویز اور لگژری الیکٹرک گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز دی ہے۔

بجٹ دستاویزات کے مطابق درآمد کی جانے والی کاروں اور دو ہزار سی سی سے بڑی اور تین ہزار سی سی تک کی ایس یو وی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں اور تین ہزار سی سی سے بڑی گاڑیوں پر بھی ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں۔

اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس ٹیکس کا اطلاق دوکروڑ سے مہنگی لگژری الیکٹرک گاڑی پر بھی ہوگا۔

بجٹ دستاویز کے مطابق اس وقت ایک نئی آٹوسیکٹر پالیسی وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی کے زیر غور ہے، جس کی تفصیلات وزیراعظم اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔

وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ اس چیز کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک موٹر سائیکل، رکشوں، گاڑیوں اور بسوں پر موجودہ رعایتی نظام اگلے سال بھی برقرار رہے گا۔

انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں درآمد کیے جانے والے الیکٹرک ٹرکوں پر بھی ایک فیصد سیلز ٹیکس کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز ہے تاہم حکومت کی کوشش ہے کہ ان سہولیات سے انتہائی مہنگی الیکٹرک گاڑیاں فائدہ نہ اٹھا سکیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومت کا 17 کھرب روپے ٹیکس ہدف، 360 ارب روپے کی مراعات

Express News

آئی ٹی برآمدات 4.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے، وفاقی وزیر خزانہ

Express News

حکومت کا سرکاری ملازمین کو ایڈہاک ریلیف ضم کرکے نیا پے اسکیل جاری کرنے کا فیصلہ

Express News

آپ کی تنخواہ سے کتنا ٹیکس کٹے گا؟ کیلکولیٹر سے معلوم کریں

Express News

حکومتی بجٹ عوام کیلیے غیرسود مند، کراچی کو نظر انداز کیا گیا، چیمبر آف کامرس

Express News

درآمدی گاڑیاں مہنگی ہونے کا امکان، ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو