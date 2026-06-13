ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: میزبان انگلینڈ نے افتتاحی میچ میں نئی تاریخ رقم کردی

ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے افتتاحی میچ میں میزبان انگلینڈ نے نیا ریکارڈ قائم کردیا۔
برمنگھم میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔
انگلینڈ نے 135 رنز کی اوپننگ شراکت قائم کرکے بہترین آغاز کیا اور مقررہ 20 اوورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر 219 رنز بنائے جو ویمنز ورلڈکپ کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور ہے۔
ڈینی ویاٹ ہوج 105 اور کپتان نتالی اسکیور برنٹ 46 رنز بناکر ناقابل شکست رہیں جبکہ ایمی جونز 53 رنز بناکر آؤٹ ہوئیں۔
سری لنکن ٹیم ہدف کے تعاقب میں 132 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ نیلاکشیکا سلوا 39 اور ہرشیتھا سماراوکرما 29 رنز بناکر نمایاں رہیں۔
انگلینڈ کی جانب سے فریا کیمپ نے 4، چارلی ڈین اور صوفی ایکلی اسٹون نے 2، 2 جبکہ لورین بیل اور لنزے اسمتھ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
واضح رہے کہ اس سے قبل بھی ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں سب سے بڑے مجموعے کا ریکارڈ انگلینڈ کے ہی پاس تھا جو اس نے 2023 میں پاکستان کے خلاف بنایا تھا۔
انگلینڈ کے علاوہ کوئی ٹیم ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں اب تک 200 کا ہندسہ عبور نہیں کرسکی ہے۔