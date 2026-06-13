فیفا ورلڈکپ: میزبان امریکا کا پیراگوئے کو شکست دے کر مہم کا شاندار آغاز

امریکی ٹیم کی کامیابی میں اسٹرائیکر فولارین بالوگن نے اہم کردار ادا کرتے ہوئے دو گول اسکور کیے

اسپورٹس ڈیسک June 13, 2026
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فیفا ورلڈکپ 2026 میں میزبان امریکا نے پیراگوئے کو شکست دے کر مہم کا شاندار آغاز کردیا۔

لاس اینجلس میں کھیلے گئے گروپ ڈی کے افتتاحی میچ میں امریکا نے پیراگوئے کو باآسانی 1-4 سے شکست دی۔

امریکی ٹیم کی کامیابی میں اسٹرائیکر فولارین بالوگن نے اہم کردار ادا کرتے ہوئے پہلے ہاف میں دو گول اسکور کیے۔

میچ کے ساتویں منٹ میں امریکا کو برتری اس وقت ملی جب کرسچن پولیسیچ کی شاندار پیش قدمی کے بعد ویسٹن میک کینی کی کراس پر پیراگوئے کے ڈیفینڈر ڈیمیان بوبادیلا نے غلطی سے گیند اپنی ہی ٹیم کے جال میں پہنچا دی۔

بعد ازاں پولیسیچ نے ایک عمدہ کراس کے ذریعے بالوگن کو گول کا موقع فراہم کیا جسے انہوں نے کامیابی سے جال میں پہنچادیا۔

پہلے ہاف کے اختتام سے قبل بالوگن نے ایک اور خوبصورت گول کرکے امریکا کی برتری 0-3 کر دی۔

دوسرے ہاف میں پیراگوئے نے بہتر کھیل پیش کیا اور متبادل کھلاڑی موریسیو نے 73ویں منٹ میں ایک گول اسکور کیا تاہم امریکی ٹیم کا کنٹرول برقرار رہا۔

میچ کے آخری لمحات میں جیو رینا نے شاندار گول کرکے اسکور 1-4 کر دیا۔

اس کامیابی کے بعد امریکی کپتان ٹم ریم نے کہا کہ ٹیم نے ٹورنامنٹ کا آغاز بالکل ویسا ہی کیا جیسا وہ چاہتی تھی جبکہ پیراگوئے کے کھلاڑیوں نے اگلے میچوں میں بہتر کارکردگی دکھانے کے عزم کا اظہار کیا۔
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