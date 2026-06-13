بینک بغیر قانونی وجہ شہریوں کے اکاؤنٹ بلاک یا منجمد نہیں کر سکتی، اسلام آباد ہائی کورٹ

این سی سی آئی اے بھی بغیر وجہ صارف کا بینک اکائونٹ بلاک یا فریزکرنے کی درخواست نہیں کر سکتا،جسٹس ارباب طاہر

فیاض محمود June 13, 2026
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فائل: فوٹو
اسلام آباد:

اسلام آباد ہائیکورٹ نے قرار دیا ہے کہ بینک بغیر مصدقہ قانونی وجہ کے شہریوں کے بینک اکا ئونٹس بلاک یا منجمد نہیں کر سکتے، این سی سی آئی اے بھی بغیر وجہ کسی صارف کا بینک اکاؤنٹ بلاک یا فریزکرنے کی درخواست نہیں کر سکتا۔

عدالت نے کہا مناسب ہے کہ سٹیٹ بینک مستقبل میں بغیر وجہ اکاؤنٹ بلاک کرکے شہریوں کو متاثرکرنے سے روکنے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے اور تمام بینکوں کو احتیاطی تدابیر سے متعلق گائید لائن جاری کرنے پر غورکرے۔

عدالت نے بغیر وجہ اپنی مرضی سے بینک اکا ئونٹ بلاک کرنے کی غلطی تسلیم کرنے پرکہا کہ نجی بینک صارف کی قانونی چارہ جوئی پر اٹھنے والے تین لاکھ روپے کے اخراجات ادا کرے۔

جسٹس ارباب طاہر نے این سی سی آئی اے انکوائری کے دوران شہری کے اکاؤنٹ کو از خود بلاک کرنے کیخلاف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔عدالت نے کہا این سی سی آئی اے نے شہری کے بینک کا ڈیٹا حاصل کرنے  کیلئے ای میل کی،بینک نے اکاؤنٹ کی تفصیلات  فراہم  کرنے کے ساتھ  ازخود اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔

بینک نے  بے وجہ  اکاؤنٹ بلاک کیا جس سے شہری کو عدالت آنا پڑا،بینک ایک ماہ میں تین لاکھ روپے درخواستگزرا کو ادا کر کے عملدرآمد رپورٹ جمع کرائے۔

اسٹیٹ بینک مستقبل میں بغیر وجہ اکاؤنٹ بلاک کرکے شہریوں کو متاثر کرنے سے روکنے کے اقدامات اٹھاتے ہوئے نجی بینکوں کو واضح کرے کہ قانونی جوازکے بغیر بینک اکاونٹ کے استعمال سے روکا نہیں جا سکتا۔

اسٹیٹ بینک میکنزم بنا سکتا کہ کسی اکاؤنٹ ہولڈرزکو غیر ضروری طور پر متاثر نہ ہونے کو یقینی بنایا جا سکے،کوئی بھی شخص مضبوط قانونی وجہ کے بغیر اپنی پراپرٹی تک رسائی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔
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