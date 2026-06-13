کراچی، فائرنگ کے واقعات پر وزیر داخلہ سندھ نے نوٹس لے لیا

ایڈیشنل آئی جی کراچی سے تفصیلی رپورٹ طلب

محمد شاہ میر خان June 13, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
کراچی:

وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں شہریوں کے جاں بحق اور زخمی ہونے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔

وزیر داخلہ سندھ نے ہدایت کی ہے کہ فائرنگ کے واقعات میں ملوث عناصر کو فوری طور پر گرفتار کرکے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔

انہوں نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور امن و امان کی صورتحال کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔

ضیاء الحسن لنجار نے پولیس حکام کو تمام واقعات کی شفاف، غیر جانبدار اور میرٹ پر تحقیقات یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ زخمی ہونے والے افراد کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور ان کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔

انہوں نے واضح کیا کہ کراچی میں امن و امان خراب کرنے والے عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔

وزیر داخلہ سندھ نے شہر میں پولیس گشت اور انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز مزید مؤثر بنانے کی بھی ہدایت کی تاکہ جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیوں کا بروقت سدباب کیا جا سکے۔

 

ترجمان کے مطابق وزیر داخلہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی یا مشتبہ شخص کی اطلاع فوری طور پر پولیس ہیلپ لائن 15 پر دیں تاکہ بروقت کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا-ایران معاہدہ شہباز شریف اور عاصم منیر کی کوششوں سے ممکن ہوا، نیویارک ٹائمز

Express News

ممتاز عالم دین مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی انتقال فرما گئے

Express News

بلوچستان کے علی گوہر عزم و ہمت کی مثال بن گئے

Express News

پنجاب حکومت کا اعلیٰ تعلیمی اداروں کا نظام پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت چلانے کا فیصلہ

Express News

16 سال سے اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم گرفتار 

Express News

کراچی میں ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی، موسم نسبتاً خوشگوار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو