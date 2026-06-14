کوئٹہ:
کوئٹہ میں ایک انتہائی دل دہلا دینے والا اور المناک سانحہ پیش آیا ہے۔ لنک روڈ کے تھانہ خالق شہید ایریا میں اتوار کی شب اچانک ایک دیوار گرنے سے ایک ہی خاندان کے تین بھائیوں میں سے دو بچے جاں بحق ہو گئے جبکہ تیسرا بھائی شدید زخمی ہو گیا۔
جاں بحق ہونے والے بچوں کی شناخت زبیر ولد خداے نظر (عمر تقریباً 15 سال) اور طلحہ ولد خداے نظر (عمر تقریباً 10 سال) کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمی بچہ بھی ان کا بھائی ہے۔
عینی شاہدین کے مطابق تینوں بھائی علاقے میں کھیل رہے تھے کہ اچانک دیوار کا ایک بڑا حصہ ان پر گر پڑا۔ موقع پر موجود لوگوں نے فوری طور پر ملبے تلے دبے بچوں کو نکالا، تاہم زبیر اور طلحہ کا موقع پر ہی دم نکل گیا جبکہ تیسرے بھائی کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے۔
ایس پی سریاب نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ لنک روڈ تھانہ خالق شہید ایریا میں دیوار گرنے سے دو بچوں کی اموات ہوئی ہیں اور ایک بچہ زخمی ہے۔
ایس ایچ او اعجاز محمود نے جاں بحق اور زخمی بچوں کے ناموں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ تینوں آپس میں بھائی ہیں۔ایس ایچ او اعجاز محمود اور ڈی ایس پی سریاب ڈویژن طالب حسین فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے جاں بحق بچوں کی لاشوں اور زخمی بھائی کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔
واقعے کی خبر پھیلتے ہی علاقے میں گھر گھر سوگ کی لہر دوڑ گئی۔خاندان اور مقامی لوگوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے شہری انتظامیہ، بلدیاتی حکام اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر بھر میں خطرناک، ناقص اور پرانی دیواروں کا فوری سروے کروایا جائے تاکہ ایسے المناک واقعات کا تکرار روکا جا سکے۔
پولیس نے جاں بحق بچوں کی شناخت مکمل کر لی ہے جبکہ زخمی بھائی کا علاج جاری ہے پولیس نے مزید تفتیش شروع کر دی ہے اور آس پاس کے علاقوں سے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔
یہ سانحہ ایک بار پھر شہری علاقوں میں پرانی اور خطرناک عمارتوں کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔متعلقہ حکام کو اس حوالے سے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معصوم بچوں کی جانیں محفوظ رہ سکیں۔