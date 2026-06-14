بچوں کی معمولی لڑائی میں بڑے بھی کود پڑے، خواتین سمیت متعدد افراد زخمی

ایک فریق کے متعدد افراد نے مخالف فریق کے گھر پر دھاوا بول دیا

اسٹاف رپورٹر June 15, 2026
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کراچی:

شہر قائد میں زمان ٹاؤن کے علاقے کرسچن پاڑے میں بچوں کے درمیان ہونے والا معمولی جھگڑا اس وقت سنگین تنازع میں تبدیل ہوگیا جب دونوں خاندانوں کے بڑے افراد بھی آمنے سامنے آ گئے۔

پولیس کے مطابق جھگڑے کے دوران ایک فریق کے متعدد افراد نے مخالف فریق کے گھر پر دھاوا بول دیا اور وہاں موجود مردوں اور خواتین پر مبینہ طور پر چھریوں اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔

واقعے کے نتیجے میں خواتین سمیت متعدد افراد زخمی ہوگئے جنہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور زخمیوں کی میڈیکل لیگل رپورٹ (ایم ایل آر) موصول ہونے کے بعد ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔
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