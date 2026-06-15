فیفا ورلڈکپ: جاپانی شائقین کا متاثر کن عمل، دنیا بھر میں واہ واہ ہونے لگی

فیفا ورلڈکپ 2026 میں نیدرلینڈز کے خلاف دلچسپ مقابلے کے بعد جاپانی شائقین نے ایک بار پھر اپنے مثالی رویے سے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی۔
ٹیکساس کے ڈیلاس اسٹیڈیم میں میچ ختم ہونے کے بعد جہاں بیشتر تماشائی واپس روانہ ہو گئے وہیں جاپانی مداح اپنی نشستوں کے اطراف صفائی میں مصروف نظر آئے۔
کھیلوں کے مقابلوں کے بعد عموماً اسٹیڈیم میں کھانے کے ڈبے، خالی کپ اور دیگر کچرا بکھرا رہ جاتا ہے لیکن جاپانی شائقین نے روانگی سے قبل تمام فضلہ جمع کر کے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔
یہ روایت جاپان کے مداحوں کے لیے نئی نہیں کیونکہ وہ 1998، 2018 اور 2022 کے ورلڈ کپ سمیت متعدد دیگر عالمی مقابلوں میں بھی اسی طرز عمل کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔
ماہرین کے مطابق جاپانی ثقافت میں صفائی اور نظم و ضبط کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔
بچپن سے سکھائی جانے والی یہ اقدار انہیں ہر جگہ صفائی برقرار رکھنے اور مقام کو ویسا ہی چھوڑنے کی ترغیب دیتی ہیں جیسا وہ انہیں ملا ہو۔