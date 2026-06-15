جاپانی مداحوں کا بیچ سڑک پر ’تہذیب یافتہ‘ جشن سوشل میڈیا پر وائرل

فیفا ورلڈ کپ 2026 میں نیدرلینڈز کے خلاف جاپان کے سنسنی خیز دو دو گول سے ڈرا مقابلے کے بعد ٹوکیو کا مشہور شبویا کراسنگ جشن منانے والے شائقین سے بھر گیا۔
سیکڑوں مقامی اور غیر ملکی فٹبال مداح قومی پرچم لہراتے، نعرے لگاتے اور اپنی ٹیم کی شاندار کارکردگی کا جشن مناتے نظر آئے۔
بارش کے باوجود شائقین کا جوش و خروش دیدنی تھا اور پورا علاقہ ایک تہوار کا منظر پیش کر رہا تھا۔
تاہم سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں صرف جشن ہی توجہ کا مرکز نہیں بنا بلکہ شائقین کے نظم و ضبط اور شاندار تہذیب نے بھی دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا۔
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شائقین سگنل بند ہونے پر سڑک کے بیچ میں آکر جشن مناتے ہیں اور جیسے ہی ٹریفک سگنل سبز ہوا تو جشن میں مصروف ہجوم نے فوری طور پر سڑک خالی کر دی اور ٹریفک کی روانی بحال ہونے دی۔
اس منظم رویے کو سوشل میڈیا صارفین نے جاپانی ثقافت، نظم و ضبط اور شہری ذمہ داری کی بہترین مثال قرار دیا ہے۔