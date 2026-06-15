محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، یوم عاشور 26 جون کو ہوگا

ملک بھر میں کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی

شہزاد امجد June 15, 2026
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رویت ہلال کمیٹی نے پاکستان میں ماہ محرم الحرام 1448 ہجری کا چاند نظر نہ آنے کا اعلان کردیا جبکہ وزارت مذہبی امور نے نوٹی فکیشن بھی جاری کردیا۔

تفصیلات کے مطابق ماہِ محرم الحرام1448ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس بادشاہی مسجد لاہور میں چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت ہوا۔

اجلاس میں کمیٹی ممبران کے ساتھ محکمہ موسمیات، تکنیکی معاونت کیلیے سپارکو کے نمائندگان بھی شریک ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔

اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا عبدالخبیر کہا کہ ملک بھر میں کہیں سے چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی، جس کے بعد اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ یکم محرم الحرام 1448 ہجری 17 جون بروز بدھ جبکہ یوم عاشور 26 جون بروز جمعہ ہوگا۔

چیئرمین رویت ہلال کمیٹی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں امن کو برقرار رکھنے کےلئے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اسلام ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے۔ عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ ہمارے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کسی کی دل آزاری سے بچنا چاہیے۔

بعد ازاں وزارت مذہبی امور نے محرم الحرام کے آغاز سے متعلق نوٹی فکیشن جاری کیا جس کے مطابق ملک بھر میں یکم محرم 17 جون بروز بدھ کو ہوگی۔

 
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