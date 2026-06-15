یمن کے قریب کنٹینر جہاز پر مسلح افراد کا حملہ، فائرنگ کے بعد جہاز پر چڑھنے کی کوشش

چھوٹی کشتی میں سوار نقاب پوش افراد نے تجارتی جہاز کے قریب آکر اندھا دھند فائرنگ کی

ویب ڈیسک June 15, 2026
facebook whatsup
تاحال حملے میں جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی

یمن کے جنوبی ساحل سے 14 ناٹیکل میل دور بحیرہ عرب میں ایک تجارتی کنٹینر جہاز پر ایک چھوٹی کشتی (اسکف) میں سوار مسلح افراد نے فائرنگ کرنے کے بعد جہاز پر چڑھنے کی کوشش کی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس بات کی تصدیق برطانیہ کے بحری تجارتی آپریشنز ادارے (UKMTO) نے کی۔ 

برطانوی ادارے UKMTO کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کنٹینر جہاز نے اطلاع دی کہ ایک چھوٹی کشتی اس کے قریب آئی جس میں موجود افراد نے جہاز پر فائرنگ کی اور اس پر سوار ہونے کی کوشش کی۔

تاحال اس واقعے میں کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ حملہ آور جہاز میں چڑھنے کی کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ 

اب تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ متعلقہ حکام نے تحقیقات شروع کر دی ہیں تاہم فوری طور پر حملہ آوروں کی شناخت، ان کے مقاصد یا کسی جانی نقصان کے بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔

برطانوی بحری ادارے نے علاقے سے گزرنے والے تمام تجارتی جہازوں کو محتاط رہنے، حفاظتی اقدامات مزید سخت کرنے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دینے کی ہدایت کی ہے۔

بحری سلامتی سے متعلق اداروں کا کہنا ہے کہ یمن اور خلیج عدن کے اطراف کے سمندری راستوں میں حالیہ مہینوں کے دوران اس نوعیت کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔

چند روز قبل بھی یمن کے جنوب مغرب میں ایک مال بردار جہاز کے قریب مسلح افراد پر مشتمل کشتی آئی تھی، جس کے بعد دونوں جانب فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور حملہ آور فرار ہو گئے تھے۔ 

ماہرین کے مطابق خلیج عدن، بحیرۂ عرب اور یمن کے ساحلی پانی دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس خطے میں گزشتہ چند برسوں کے دوران قزاقی، مسلح لوٹ مار اور علاقائی کشیدگی کے باعث بحری سلامتی کے خدشات مسلسل برقرار رہے ہیں۔ 

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

'یہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں'، اسرائیلی وزیر بین گویر نے ٹرمپ کی ڈیل مسترد کر دی

Express News

آزاد کشمیر کے شہریوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوانتشاری ایکشن کمیٹی قرار دے دیا

Express News

غیر ملکی ایجنسیاں ’جاسوس کچھوؤں اور مچھلیوں‘ کے ذریعے چینی سمندروں پر نظر رکھ رہی ہیں، چین کا دعویٰ

Express News

فلسطین کی حمایت میں امریکی طلبا کا گوگل کے سی ای او کی تقریر کے دوران واک آؤٹ

Express News

اسرائیلی بربریت میں غزہ کا نظامِ صفائی بھی تباہ، چوہوں کی بھرمار، ویڈیو

Express News

امریکا ایران معاہدہ نیتن یاہو کی ذاتی شکست ہے، اسرائیلی تجزیہ نگار کا بڑا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو