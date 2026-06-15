کاکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ پر مودی کے غنڈوں کا حملہ؛ بہیمانہ تشدد کی ویڈیو وائرل

تشدد سے نہیں ڈریں گے، تعلیمی بدعنوانی اور بے روزگاری کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی، ابھیجت دیپکے

ویب ڈیسک June 15, 2026
facebook whatsup

بھارت میں مودی حکموت کے کالے کرتوتوں کے خلاف جین زی کی ابھرتی ہوئی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجت دیپکے کو طاقت سے دبانے کی کوشش کی گئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ راجستھان کے دارالحکومت جے پور میں ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران پیش آیا۔ جہاں نوجوان مقابلے کے امتحان کے پیپرز لیک، امتحانی بے ضابطگیوں اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے خلاف جمع ہوئے تھے۔

وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھیجت دیپکے اپنے حامیوں کے کندھوں پر سوار ہو کر جلسہ گاہ کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک چند افراد نے ان کا اسکارف کھینچا، انھیں تھپڑ مارے اور نیچے گرانے کی کوشش کی۔

عینی شاہدین نے بتایا کہ حملہ آوروں سے کاکروچ جنتا پارٹی کے حامیوں کی ہاتھا پائی بھی ہوئی جس کے بعد پولیس نے مداخلت کر کے صورتحال کو قابو میں لیا۔

پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ حملہ آوروں کے محرکات اور شناخت کے بارے میں تاحال کوئی حتمی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اس واقعے کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ ابھیجیت دیپکے نے سوشل میڈیا پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت تشدد سے مرعوب نہیں ہوگی۔

انھوں نے اپنے کارکنوں سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جسمانی حملے مخالفین کے خوف کی علامت ہیں اور وہ عدم تشدد کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔

کاکروچ جنتا پارٹی کیا ہے؟

کاکروچ جنتا پارٹی حالیہ مہینوں میں بھارت میں تیزی سے مقبول ہونے والی نوجوانوں کی ایک احتجاجی تحریک ہے۔ یہ تحریک اس وقت سامنے آئی جب ایک عدالتی ریمارک میں بے روزگار نوجوانوں کے لیے "کاکروچ" جیسا لفظ استعمال کیے جانے پر سوشل میڈیا پر شدید ردعمل پیدا ہوا۔

اس اصطلاح کو بعد میں نوجوان کارکنوں نے مزاحمتی علامت میں تبدیل کر دیا اور اسے ایک سیاسی و سماجی تحریک کی شکل دے دی۔ 

اس پارٹی نے مختصر عرصے میں سوشل میڈیا پر لاکھوں نوجوانوں کو متوجہ کیا ہے اور ملک بھر میں امتحانی نظام، بے روزگاری، مہنگائی اور نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے احتجاجی مہم شروع کر رکھی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

'یہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں'، اسرائیلی وزیر بین گویر نے ٹرمپ کی ڈیل مسترد کر دی

Express News

آزاد کشمیر کے شہریوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوانتشاری ایکشن کمیٹی قرار دے دیا

Express News

غیر ملکی ایجنسیاں ’جاسوس کچھوؤں اور مچھلیوں‘ کے ذریعے چینی سمندروں پر نظر رکھ رہی ہیں، چین کا دعویٰ

Express News

فلسطین کی حمایت میں امریکی طلبا کا گوگل کے سی ای او کی تقریر کے دوران واک آؤٹ

Express News

اسرائیلی بربریت میں غزہ کا نظامِ صفائی بھی تباہ، چوہوں کی بھرمار، ویڈیو

Express News

امریکا ایران معاہدہ نیتن یاہو کی ذاتی شکست ہے، اسرائیلی تجزیہ نگار کا بڑا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو