کراچی میں آج اور کل پھوار اور بوندا باندی کا امکان

آئندہ چند روزکے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 تا 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی توقع ہے، محکمہ موسمیات

آفتاب خان June 16, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

شہر قائد میں آج اورکل معمول سے تیزہوائیں چلنے اور صبح کے وقت پھوار، بونداباندی ہونے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹرکی پیش گوئی کےمطابق منگل اوربدھ کو شہر کا مطلع جذوی ابرآلود اورگرم ومرطوب رہنے کےساتھ تیزہوائیں چلنےکا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران صبح کے وقت شہرمیں پھواراور بوندا باندی بھی ہوسکتی ہے جبکہ آئندہ چند روزکے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 تا 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق پیرکو شہرکا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.5 ڈگری جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 58 فیصد رہا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سےجاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 16جون سے20 جون کےدرمیان ملک کےبالائی علاقوں میں آندھی، جھکڑ اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

اسی نظام کے زیر اثر بالائی سندھ کے اضلاع سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، خیرپور، دادو، گھوٹکی، کشمور، شکارپور، شہید بےنظیرآباد میں گرد آلود ہوائیں اورآندھی چل سکتی ہے جبکہ کراچی میں مذکورہ دورانیے میں گرد آلود ہواؤں کےعلاوہ کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کی بھی توقع ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا-ایران معاہدہ شہباز شریف اور عاصم منیر کی کوششوں سے ممکن ہوا، نیویارک ٹائمز

Express News

ممتاز عالم دین مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی انتقال فرما گئے

Express News

بلوچستان کے علی گوہر عزم و ہمت کی مثال بن گئے

Express News

پنجاب حکومت کا اعلیٰ تعلیمی اداروں کا نظام پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت چلانے کا فیصلہ

Express News

16 سال سے اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم گرفتار 

Express News

کراچی میں ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی، موسم نسبتاً خوشگوار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو