ویبھاؤ سوریا ونشی شکست کے بعد سری لنکن کرکٹر سے ہاتھا پائی پر اتر آئے

سری لنکن وکٹ کیپر نروشن ڈکویلا نے مداخلت کرکے معاملے کو مزید بڑھنے سے بچایا

اسپورٹس ڈیسک June 16, 2026
facebook whatsup

سری لنکا اے کے خلاف میچ میں شکست پر بھارت کے ویبھاؤ سوریا ونشی آپے سے باہر ہوکر سری لنکن کھلاڑی سے ہاتھا پائی کرنے لگے۔

دمبولا میں جاری ون ڈے سہ فریقی سیریز کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں سری لنکا اے نے سپر اوور میں بھارت اے کو شکست دی۔

میچ کے آخری لمحات ڈرامائی رہے۔ خراب روشنی کے باوجود سپر اوور کرایا گیا جبکہ ایک متنازع نو بال فیصلے کے باعث بھارتی کھلاڑیوں کو دوبارہ میدان میں واپس آنا پڑا۔

اس کے علاوہ بھارت اے کو پچ کے خطرناک حصے پر دو مرتبہ دوڑنے کے باعث 10 پینلٹی رنز بھی دیے گئے، جس کا فائدہ سری لنکا اے کو ملا۔

تاہم میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان تلخ کلامی نے سب کی توجہ حاصل کرلی۔

بھارتی نوجوان بیٹر ویبھاؤ سوریا ونشی اور سری لنکن کھلاڑی وشن ہالامبیج میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور سوریا ونشی نے سری لنکن کرکٹر پر ہاتھ بھی اٹھایا جس سے ماحول گرم ہوگیا تاہم وکٹ کیپر نروشن ڈکویلا نے مداخلت کرکے معاملے کو مزید بڑھنے سے بچایا۔

واضح رہے کہ فتح کے بعد سری لنکا اے پوائنٹس ٹیبل پر چار پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: وی اے آر آفیشل کے متنازع اشارے سے متعلق فیفا نے فیصلہ سنادیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: کیپ وردے نے یورپی چیمپئن اسپین کو اپ سیٹ کردیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: یوراگوئے ٹیم کے طیارے کو امریکا میں داخلے کی اجازت کیوں نہ ملی؟

Express News

ویبھاؤ سوریا ونشی شکست کے بعد سری لنکن کرکٹر سے ہاتھا پائی پر اتر آئے

Express News

فیفا ورلڈکپ: ایران اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر

Express News

فیفا ورلڈ کپ 2026، سعودی عرب اور یوراگوئے کے درمیان میچ ایک ایک گول سے برابر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو