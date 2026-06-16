فیفا ورلڈکپ: یوراگوئے ٹیم کے طیارے کو امریکا میں داخلے کی اجازت کیوں نہ ملی؟

بعد ازاں یوراگوئے کی ٹیم کو متبادل پرواز کے ذریعے فلوریڈا پہنچایا گیا

اسپورٹس ڈیسک June 16, 2026
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دو مرتبہ فٹبال ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم یوراگوئے کو اپنے پہلے میچ سے قبل سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد یوراگوئے فٹبال فیڈریشن نے تاخیر کا ذمہ دار فیفا کو قرار دیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یوراگوئے کی ٹیم میکسیکو کے شہر کنکون میں ٹریننگ کر رہی تھی اور اسے سعودی عرب کے خلاف میامی میں شیڈول میچ کے لیے امریکا روانہ ہونا تھا۔

تاہم ٹیم کے لیے مختص طیارے کو ضروری دستاویزات مکمل نہ ہونے کے باعث امریکا میں داخلے کی اجازت نہ مل سکی جس سے سفر میں تاخیر ہوئی۔

یوراگوئے فٹبال ایسوسی ایشن نے بیان میں کہا کہ روانگی میں تاخیر ان کے اختیار سے باہر وجوہات کے باعث ہوئی جبکہ ایک ترجمان نے اس مسئلے کی ذمہ داری فیفا پر عائد کی۔

دوسری جانب فیفا نے مؤقف اختیار کیا کہ یہ معاملہ میکسیکو میں ایئرلائن کی پرمٹ سے متعلق غلطی کا نتیجہ تھا اور مسئلہ حل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں رہا گیا۔

بعد ازاں ٹیم متبادل پرواز کے ذریعے فلوریڈا پہنچ گئی۔

ہیڈ کوچ مارسیلو بیلسا اور کپتان جوزے ماریا خیمنیز نے معاملے کو معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تاخیر سے ٹیم کی تیاریوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔

واضح رہے کہ یوراگوئے اور سعودی عرب کے درمیان میچ ایک ایک گول سے برابر رہا۔

ورلڈ کپ کے آغاز کے بعد مختلف ٹیموں، آفیشلز اور شائقین کو بھی ویزا اور سفری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جس سے ٹورنامنٹ کے دوران مزید مسائل کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔
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