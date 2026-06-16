حکومت کا بجٹ میں ٹیکس رعایتوں سے متعلق تفصیلات عوام کے سامنے لانے سے انکار

حکومت اور آئی ایم ایف اس ممکنہ خسارے کے ازالے کے لیے متبادل ریونیو اقدامات پر مشاورت کر رہے ہیں

ارشاد انصاری June 16, 2026
facebook whatsup

حکومت کی جانب سے بجٹ 2026-27 کے حوالے سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کو مطمئن کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور اس سلسلے میں دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری ہے۔

ذرائع کے مطابق حکومت نے فنانس بل 2026-27 میں شامل مختلف ٹیکس رعایتوں کی مکمل تفصیلات جاری کرنے سے گریز کیا ہے اور مؤقف اختیار کیا ہے کہ بجٹ اقدامات کی تمام تفصیلات فی الحال ظاہر نہیں کی جا سکتیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو دیے گئے ٹیکس ریلیف سے قومی خزانے پر نمایاں مالی بوجھ پڑنے کا امکان ہے، جبکہ سپر ٹیکس کے خاتمے یا مرحلہ وار کمی سے بھی حکومتی محصولات میں کمی متوقع ہے۔

اسی طرح برآمد کنندگان کے لیے ٹیکس شرح میں کمی اور رئیل اسٹیٹ لین دین پر ٹیکسوں میں ممکنہ نرمی کے اقدامات بھی ریونیو پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

ذرائع کے مطابق مختلف ٹیکس رعایتوں کے باعث قومی خزانے پر مجموعی طور پر تقریباً 360 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔

حکومت اور آئی ایم ایف اس ممکنہ خسارے کے ازالے کے لیے متبادل ریونیو اقدامات پر مشاورت کر رہے ہیں، تاہم ٹیکس ریلیف پیکیج کے مالی اثرات سے متعلق مکمل اعداد و شمار تاحال منظر عام پر نہیں لائے گئے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران امریکا معاہدہ ؛ پختونخوا کے عوام فیلڈ مارشل سید عاصم منیرکی کاوشوں کے معترف

Express News

لاہور سمیت پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ  شروع، شہریوں اور کسانوں کیلیے الرٹ جاری

Express News

محرم الحرام؛ اسلامی نظریاتی کونسل کا فرقہ واریت اور انتہاپسندی کے خلاف متفقہ اعلامیہ جاری

Express News

سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف سماعت کیلیے بڑا بینچ تشکیل دینے کی ضرورت نہیں، وفاقی آئینی عدالت

Express News

تحریک انصاف کا پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں شریک ہونے کا فیصلہ

Express News

کراچی: اورنگی ٹاؤن میں آوارہ کتوں کے حملے میں 14 بچے زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو