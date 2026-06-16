فیفا ورلڈکپ: سینیگال اور ازبکستان کے بعد یوراگوئے ٹیم کی بھی امریکا میں تذلیل

امریکی امیگریشن حکام کی جانب سے اس سے قبل سینیگال اور ازبکستان کی ٹیموں کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اپنایا جاچکا ہے

اسپورٹس ڈیسک June 16, 2026
facebook whatsup

فیفا ورلڈ کپ 2026 میں یوراگوئے ٹیم کے سامان کی سڑک کنارے سراغ رساں کتوں کے ذریعے تلاشی کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔

تفصیلات کے مطابق فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے امریکا پہنچنے والی یوراگوئے کی ٹیم کو غیر معمولی سیکیورٹی جانچ کا سامنا کرنا پڑا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیم کے سامان کی سڑک کنارے سنفر ڈاگز (سراغ رساں کتوں) کی مدد سے تلاشی لی جا رہی ہے جس پر شائقین نے حیرت اور ناراضی کا اظہار کیا ہے۔

یہ پہلا موقع نہیں جب ورلڈ کپ میں شریک کسی ٹیم کو امریکی امیگریشن اور سیکیورٹی اقدامات کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو۔

اس سے قبل عراقی اسٹرائیکر ایمن حسین کو شکاگو ایئرپورٹ پر کئی گھنٹوں تک روکے رکھا گیا تھا جبکہ ٹیم کے ایک فوٹوگرافر کو امریکا میں داخلے کی اجازت ہی نہیں ملی۔

سینیگال اور ازبکستان کی ٹیموں کو بھی اسی طرح مجرمانہ انداز میں تلاشی لے کر تذلیل کی گئی۔

یوراگوئے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے اس رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔

کئی افراد کا کہنا تھا کہ عالمی سطح کے کھلاڑیوں کے ساتھ مشتبہ افراد جیسا سلوک کسی صورت مناسب نہیں ہے۔

بعض صارفین نے سوال اٹھایا کہ ایسی سخت جانچ اکثر لاطینی امریکا یا افریقی ممالک سے تعلق رکھنے والی ٹیموں کے ساتھ ہی کیوں دیکھی جاتی ہے۔

شائقین کے مطابق ورلڈ کپ جیسے عالمی ایونٹ میں کھلاڑیوں کو خوش آمدید کہنے کے بجائے اس طرح کے مناظر کھیل کے مثبت تاثر کو متاثر کرتے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: وی اے آر آفیشل کے متنازع اشارے سے متعلق فیفا نے فیصلہ سنادیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: کیپ وردے نے یورپی چیمپئن اسپین کو اپ سیٹ کردیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: یوراگوئے ٹیم کے طیارے کو امریکا میں داخلے کی اجازت کیوں نہ ملی؟

Express News

ویبھاؤ سوریا ونشی شکست کے بعد سری لنکن کرکٹر سے ہاتھا پائی پر اتر آئے

Express News

فیفا ورلڈکپ: ایران اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر

Express News

فیفا ورلڈ کپ 2026، سعودی عرب اور یوراگوئے کے درمیان میچ ایک ایک گول سے برابر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو