کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش، ایئرپورٹ اتھارٹی نے الرٹ جاری کردیا

کراچی ائیرپورٹ پر آپریشنل تیاری مکمل رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں

اسٹاف رپورٹر June 17, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

شہرمیں متوقع گرد آلود ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات کے پیش نظرپاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی نے جناح ٹرمینل ائیرپورٹ پر مختلف شعبوں کوالرٹ رہنے کے احکامات جاری کردیے۔

پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی (پی پی اے) حکام کے مطابق محکمہ موسمیات نے کراچی میں گردآلود ہوائیں چلنے اور بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، اس متوقع غیرمعمولی موسم کے پیش نظر پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی نےاحتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کردیں۔

اس سلسلے میں کراچی ائیرپورٹ پر آپریشنل تیاری مکمل رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں، ایپرن و ٹارمک پر پارک شدہ فکس ونگ اور روٹری ونگ طیاروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے، ڈھیلےآلات کو محفوظ رکھنے، برقی تنصیبات اور کیبلز کی جانچ یقینی بنانے،فالو می گاڑیوں کی مکمل فعالیت برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔

اس کے علاوہ ائیرفیلڈ لائٹس اور پٹس کی سروس ایبلٹی کےیقینی بنانے کی بھی ہدایت جاری گئی ہیں،تمام متعلقہ اداروں کو موسمی صورتحال پر نظر رکھنے اور محفوظ فضائی آپریشنز کے لیے تمام احتیاطی اقدامات یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے گئےہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران امریکا معاہدہ ؛ پختونخوا کے عوام فیلڈ مارشل سید عاصم منیرکی کاوشوں کے معترف

Express News

لاہور سمیت پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ  شروع، شہریوں اور کسانوں کیلیے الرٹ جاری

Express News

محرم الحرام؛ اسلامی نظریاتی کونسل کا فرقہ واریت اور انتہاپسندی کے خلاف متفقہ اعلامیہ جاری

Express News

سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف سماعت کیلیے بڑا بینچ تشکیل دینے کی ضرورت نہیں، وفاقی آئینی عدالت

Express News

تحریک انصاف کا پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں شریک ہونے کا فیصلہ

Express News

کراچی: اورنگی ٹاؤن میں آوارہ کتوں کے حملے میں 14 بچے زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو