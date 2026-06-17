فیفا ورلڈکپ: میسی کی ہیٹ ٹرک، دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا فاتحانہ آغاز

ریکارڈ چھٹا ورلڈکپ کھیلنے والے لیونل میسی کی ورلڈکپ میں یہ پہلی ہیٹ ٹرک ہے

اسپورٹس ڈیسک June 17, 2026
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دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی نے شاندار ہیٹ ٹرک کے ساتھ اپنی ٹیم کو الجزائر کے خلاف فتح دلادی۔

کنساس سٹی اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے گروپ مرحلے کے اپنے پہلے میچ میں الجزائر کو شکست دے کر اپنے ٹائٹل کے دفاع کا بہترین آغاز کیا۔

میسی نے 17ویں منٹ میں خوبصورت گول کے ذریعے ارجنٹینا کو برتری دلائی۔ دوسرے ہاف میں الجزائر کے گول کیپر لوکا زیدان کی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنا دوسرا گول کیا جبکہ 76ویں منٹ میں زوردار شاٹ کے ذریعے ورلڈکپ میں پہلی مرتبہ ہیٹ ٹرک مکمل کی۔

اس کارنامے کے ساتھ ان کے ورلڈ کپ گولز کی تعداد بھی 16 ہو گئی جس کے بعد وہ جرمنی کے سابق اسٹرائیکر میروسلاو کلوزے کے ہم پلہ ٹورنامنٹ کی تاریخ کے مشترکہ سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی 38 سالہ میسی نے ایک تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے چھ مختلف ورلڈ کپ ایڈیشنز میں شرکت کرنے والے پہلے فٹبالر کا اعزاز بھی حاصل کیا۔

فتح کے بعد ارجنٹینا اب گروپ جے میں آسٹریا اور اردن کے خلاف اپنے اگلے میچز کی تیاری کرے گا۔
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