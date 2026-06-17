فیفا ورلڈکپ: لیونل میسی نے ورلڈ ریکارڈ برابر کردیا

ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی نے شاندار ہیٹ ٹرک کے ساتھ اپنی ٹیم کو الجزائر کے خلاف یادگار فتح دلائی اور ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک اور بڑا ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔
دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے گروپ مرحلے کے پہلے میچ میں الجزائر کو شکست دے کر اپنے ٹائٹل کے دفاع کا بہترین آغاز کیا۔
اپنے بین الاقوامی کیریئر کے 200ویں میچ میں میدان میں اترنے والے میسی نے ورلڈ کپ میں پہلی مرتبہ ہیٹ ٹرک اسکور کی۔
اس کارنامے کے ساتھ ان کے ورلڈ کپ گولز کی تعداد 16 ہو گئی جس کے بعد وہ جرمنی کے سابق اسٹرائیکر میروسلاو کلوزے کے ہم پلہ ٹورنامنٹ کی تاریخ کے مشترکہ سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔
میسی نے 17ویں منٹ میں خوبصورت گول کے ذریعے ارجنٹینا کو برتری دلائی۔ دوسرے ہاف میں الجزائر کے گول کیپر لوکا زیدان کی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنا دوسرا گول کیا، جبکہ 76ویں منٹ میں زوردار شاٹ کے ذریعے ہیٹ ٹرک مکمل کی۔
38 سالہ میسی نے اس مقابلے میں ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے چھ مختلف ورلڈ کپ ایڈیشنز میں شرکت کرنے والے پہلے فٹبالر کا اعزاز بھی حاصل کیا۔
وہ 2006، 2010، 2014، 2018 اور 2022 کے ورلڈکپ میں بھی شرکت کرچکے ہیں۔