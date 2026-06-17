نوح لائلز نے 150 میٹر ریس میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کردیا

یہ مقابلہ اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ 150 میٹر کی ریس عام طور پر کم ہی منعقد کی جاتی ہے

اسپورٹس ڈیسک June 17, 2026
facebook whatsup

امریکی سپرنٹر اور اولمپک 100 میٹر چیمپئن نوح لائلز نے 150 میٹر ریس میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کردیا۔

جمہوریہ چیک کے شہر اوسٹراوا میں ہونے والی گولڈن اسپائیک میٹنگ میں نوح لائلز نے 150 میٹر کی غیر معمولی ریس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

28 سالہ لائلز نے یہ فاصلہ صرف 14.67 سیکنڈز میں طے کیا جو اس سے قبل جمیکا کے کشین تھامپسن کے 14.92 سیکنڈز کے ریکارڈ سے بھی کم وقت ہے۔

یہ مقابلہ اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ 150 میٹر کی ریس عام طور پر کم ہی منعقد کی جاتی ہے۔

ریس کے بعد نوح لائلز نے کہا کہ اس قسم کی ریس میں آغاز کے انداز سے مطابقت پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے تاہم مجموعی طور پر ان کی کارکردگی تسلی بخش رہی۔

جنوبی افریقہ کے سینسیفو ڈامبائل نے 14.78 سیکنڈ کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی جبکہ آسٹریلیا کے نوجوان ایتھلیٹ گوٹ گوٹ 14.96 سیکنڈ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔

100 اور 200 میٹر کے متعدد عالمی مقابلوں میں چیمپئن رہنے والے نوح لائلز ایک بار پھر اپنی رفتار اور مہارت سے عالمی ایتھلیٹکس میں اپنی برتری ثابت کرنے میں کامیاب رہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان نے امریکا میں چار ملکی پولو ٹورنامنٹ جیت لیا

Express News

فیفا ورلڈ کپ: کولمبیا نے نووارد ازبکستان کو شکست دے کر فاتحانہ آغاز کردیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: میسی کو ’ریڈ کارڈ‘ نہ ملنے پر ایونٹ کی شفافیت پر سوالات اٹھ گئے

Express News

فیفا ورلڈکپ: گھانا نے اضافی وقت میں گول کرکے پانامہ کو شکست دے دی

Express News

فیفا ورلڈکپ: انگلینڈ نے کروشیا کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے دی

Express News

آئی سی سی ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ، جنوبی افریقا نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو