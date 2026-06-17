فیفا ورلڈکپ: میچ کے دوران اسٹیڈیم میں تکنیکی خرابی، اسپرنکلر سے پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا

واقعے کے بعد گراؤنڈ عملہ فوری طور پر میدان میں پہنچا اور متاثرہ مقام کی مرمت کا کام شروع کر دیا

اسپورٹس ڈیسک June 17, 2026
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عراق اور ناروے کے درمیان کھیلے گئے ورلڈ کپ میچ کے دوران ایک غیرمتوقع واقعے نے شائقین کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔

میچ کے ہاف ٹائم میں اسٹیڈیم کے گراؤنڈ میں نصب ایک اسپرنکلر اچانک خراب ہو گیا جس کے باعث گول پوسٹ کے قریب تیز فوارے کی شکل میں پانی نکلنا شروع ہوگیا اور تھوڑی ہی دیر میں ارد گرد پانی جمع ہوگیا۔

یہ خرابی میدان کے اس حصے میں پیش آئی جہاں ناروے کے اسٹار اسٹرائیکر ایرلنگ ہالینڈ نے پہلے ہاف میں اپنے دو گول اسکور کیے تھے۔

اگرچہ دیگر اسپرنکلرز معمول کے مطابق کام کر رہے تھے تاہم مزید نقصان سے بچنے کے لیے گراؤنڈ اسٹاف نے پورا آبپاشی نظام عارضی طور پر بند کر دیا۔

واقعے کے بعد گراؤنڈ عملہ فوری طور پر میدان میں پہنچا اور متاثرہ مقام کی مرمت کا کام شروع کر دیا۔

عملے نے بالٹیوں اور دیگر آلات کی مدد سے اضافی پانی کو میدان کے مختلف حصوں میں پھیلایا تاکہ سطح کو متوازن رکھا جا سکے۔

خوش آئند بات یہ رہی کہ دوسرے ہاف کے آغاز تک مسئلہ مکمل طور پر حل کر لیا گیا اور میدان دوبارہ کھیل کے لیے موزوں حالت میں آ گیا۔
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