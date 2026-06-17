ایران کے منجمد اربوں ڈالرز واپس کرنے پر آمادہ ہیں؛ ٹرمپ نے گھٹنے ٹیک دیے

منجمد رقم ایران کی ہے اس سے امریکا کا کوئی لینا دینا نہیں، امریکی صدر

ویب ڈیسک June 17, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کے بارے واضح پیغام دیا ہے جو کہ پالیسی بیان ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ منجمد اثاثے ایران کی اپنی رقم ہے جس سے امریکا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کی بہت سی رقم منجمد کر رکھی ہے وہ ہمارا پیسہ نہیں بلکہ ایران کا اپنا پیسہ ہے جسے ایک خاص وقت پر منجمد کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ رقم واپس کرنی پڑے گی۔

انھوں نے دوٹوک انداز میں کہا کہ اگر طے پانے والے معاہدے پر درست طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے تو ایران کے منجمد اثاثے واپس کرنے پر آمادہ ہوسکتے ہیں۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور مزید کہا کہ امریکی حکومت یا ٹیکس دہندگان کا ایک ڈالر بھی ایران کو نہیں دیا جائے گا۔

انھوں نے کہا کہ ہم ایران کو کوئی رقم نہیں دے رہے۔ اگر وہ معاہدے پر صحیح طریقے سے عمل کرے تو دوسرے ممالک یا سرمایہ کار وہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں لیکن امریکا اپنی طرف سے کوئی پیسہ فراہم نہیں کرے گا۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے منجمد اثاثوں اور امریکی مالی امداد میں واضح فرق ہے اور امریکا ایران کی تعمیر نو کے لیے کسی مالی فنڈ میں حصہ نہیں ڈالے گا۔

ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگر ایران معاہدے کی تمام شرائط، خصوصاً اپنے جوہری پروگرام سے متعلق وعدوں پر مکمل عمل کرے تو اس پر عائد امریکی پابندیوں میں بھی مرحلہ وار نرمی کی جا سکتی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ موجودہ پابندیوں کے باعث ایران اپنی معیشت بحال نہیں کر سکتا اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو وہ مالی مشکلات اور غربت کا شکار رہے گا، تاہم معاہدے کی پاسداری کی صورت میں صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔

 

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران امریکا امن معاہدے کے بعد سرمایہ کار خوش، تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی

Express News

ایران جنگ میں یو اے ای بھی شامل تھا؟ ٹرمپ کے دعویٰ نے نئی بحث چھیڑ دی

Express News

ٹرمپ نیتن یاہو سے ناراض؟ خفیہ فون کالز کی حیران کن تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

امریکا میں طیارہ ہائی وے پر آ گرا، شہریوں نے جان پر کھیل کر مسافروں کو بچالیا، ویڈیو وائرل

Express News

مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش؟ اسرائیل کی گھناؤنی سازش سامنے آگئی

Express News

ایران مثبت رویہ اپنائے تو 300 ارب ڈالر کے فنڈ تک رسائی مل سکتی ہے، ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو