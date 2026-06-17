کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس مئی 2026 میں نمایاں حد تک کم

معاشی بحالی کے ساتھ بیرونی شعبے پر دباؤ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا، اسٹیٹ بینک

عثمان حنیف June 17, 2026
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کراچی:

پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس مئی 2026 میں نمایاں حد تک کم ہو گیا، کیونکہ درآمدات میں اضافے نے ترسیلاتِ زر اورسروسز برآمدات سے حاصل ہونیوالے فوائدکوجزوی طور پر زائل کردیا۔

صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشی بحالی کے ساتھ بیرونی شعبے پر دباؤدوبارہ بڑھنا شروع ہوگیاہے۔

اسٹیٹ بینک کے جاری اعداد و شمارکے مطابق مئی 2026 میں ملک کاکرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 255 ملین ڈالر رہا،جو اپریل میں ریکارڈکیے گئے 459 ملین ڈالر کے سرپلس سے خاصاکم ہے، تاہم مالی سال 2026 کے پہلے گیارہ ماہ (جولائی تا مئی) کے دوران مجموعی کرنٹ اکاؤنٹ 1۔62 ارب ڈالر سرپلس میں رہا۔

سرپلس میں کمی کی بنیادی وجہ تجارتی خسارے میں اضافہ ہے، جہاں درآمدات کی رفتار برآمدات کے مقابلے میں زیادہ رہی۔

جولائی تامئی FY26 کے دوران پاکستان کی اشیائے درآمدات 8 فیصد اضافے کے ساتھ 58۔46 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جبکہ برآمدات 5 فیصدکمی کے بعد 28۔25 ارب ڈالررہیں، اشیائے تجارت کاخسارہ 30۔2 ارب ڈالرسے تجاوزکرگیا۔

معاشی ماہرین کے مطابق صنعتی سرگرمیوں میں اضافے اوردرآمدی پابندیوں میں نرمی کے باعث خام مال ودیگر اشیاکی طلب بڑھی ہے،جو ایک طرف معاشی سرگرمیوں میں بہتری کااشارہ ہے، تاہم دوسری جانب یہ بیرونی ادائیگیوں پر دباؤ بھی بڑھارہی ہے۔

ماہرین کاکہناہے کہ اصل چیلنج یہ ہے کہ آیابڑھتی ہوئی درآمدات صنعتی پیداواری صلاحیت اور برآمدات میں اضافے کاباعث بنتی ہیں یانہیں،جولائی تا مئی FY26 کے دوران اشیااورخدمات کامجموعی تجارتی خسارہ 32۔21 ارب ڈالر تک پہنچ گیا،جو گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 27 ارب ڈالر تھا۔

دوسری جانب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلاتِ زر بدستور ملکی بیرونی کھاتوں کیلیے بڑاسہارا ثابت ہو رہی ہیں۔ اس عرصے میں ترسیلاتِ زر 38۔11 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں،جوگزشتہ سال کے مقابلے میں 3 ارب ڈالرسے زائداضافہ ظاہرکرتی ہیں۔

مجموعی ثانوی آمدنی (سیکنڈری انکم)، جس میں زیادہ تر ترسیلاتِ زرشامل ہیں، 40۔11 ارب ڈالر رہی۔ ماہرین کاکہناہے کہ ترسیلاتِ زر ہی وہ بنیادی عنصر ہیں جنہوں نے بڑھتی درآمدات اور بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کے باوجودکرنٹ اکاؤنٹ کو خسارے میں جانے سے بچایا۔ 

سروسزسیکٹرسے بھی حوصلہ افزااعدادوشمارسامنے آئے،جولائی تامئی FY26 کے دوران خدمات کی برآمدات بڑھ کر 9۔1 ارب ڈالر ہوگئیں،جوگزشتہ سال 7۔75 ارب ڈالر تھیں۔ اس اضافے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اورکاروباری خدمات کااہم کرداررہا۔

ٹیلی کمیونیکیشن،کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسزکی برآمدات 4۔18 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو پاکستان کے آئی ٹی شعبے کیلیے  اہم سنگِ میل قراردیاجارہاہے،تاہم پرائمری انکم خسارہ،جس میں منافع کی بیرون ملک منتقلی اورسودکی ادائیگیاں شامل ہیں۔

جولائی تا مئی FY26 کے دوران 7۔65 ارب ڈالر رہا، جو بیرونی کھاتوں پر مسلسل دباؤکاباعث بنا ہوا، اس کے باوجود پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر میں بہتری کاسلسلہ جاری رہا۔
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