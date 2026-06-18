فیفا ورلڈکپ: انگلینڈ نے کروشیا کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے دی

اگرچہ انگلینڈ کی دفاعی کمزوریاں بھی نمایاں رہیں تاہم مجموعی طور پر انگلش ٹیم نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا

اسپورٹس ڈیسک June 18, 2026
facebook whatsup

انگلینڈ نے فیفا ورلڈکپ میں اپنی مہم کا آغاز شاندار انداز میں کرتے ہوئے کروشیا کو ایک دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-4 سے شکست دے دی۔

ڈیلاس میں کھیلے گئے میچ میں اگرچہ انگلینڈ کی دفاعی کمزوریاں بھی نمایاں رہیں تاہم مجموعی طور پر انگلش ٹیم نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا۔

میچ کے 12ویں منٹ میں ہیری کین نے پنالٹی کے ذریعے انگلینڈ کو برتری دلائی۔ ابتدا میں کروشین گول کیپر ڈومینک لیواکووچ نے پنالٹی بچا لی تھی تاہم لائن سے آگے بڑھنے پر پنالٹی دوبارہ دی گئی اور کین نے اس بار کوئی غلطی نہ کی۔

کروشیا نے 36ویں منٹ میں مارٹن باتورینا کے شاندار گول کی بدولت مقابلہ برابر کر دیا لیکن وقفے سے تین منٹ قبل ہیری کین نے ڈیکلن رائس کے کارنر پر ہیڈر کے ذریعے دوبارہ انگلینڈ کو برتری دلا دی۔ یہ کین کا ورلڈ کپ میں 10واں گول تھا۔

پہلے ہاف کے اختتام سے چند لمحے قبل کروشیا کے پیٹر موسیٰ نے گول کرکے اسکور ایک بار پھر برابر کر دیا۔

دوسرے ہاف کے آغاز میں جوڈ بیلنگھم نے شاندار انفرادی کوشش سے انگلینڈ کو تیسری بار برتری دلائی، جبکہ متبادل کھلاڑی مارکس راشفورڈ نے آخری لمحات میں گول کرکے فتح یقینی بنا دی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان نے امریکا میں چار ملکی پولو ٹورنامنٹ جیت لیا

Express News

فیفا ورلڈ کپ: کولمبیا نے نووارد ازبکستان کو شکست دے کر فاتحانہ آغاز کردیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: میسی کو ’ریڈ کارڈ‘ نہ ملنے پر ایونٹ کی شفافیت پر سوالات اٹھ گئے

Express News

فیفا ورلڈکپ: گھانا نے اضافی وقت میں گول کرکے پانامہ کو شکست دے دی

Express News

فیفا ورلڈکپ: انگلینڈ نے کروشیا کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے دی

Express News

آئی سی سی ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ، جنوبی افریقا نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو