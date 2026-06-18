فیفا ورلڈکپ: گھانا نے اضافی وقت میں گول کرکے پانامہ کو شکست دے دی

اس شکست کے باعث پانامہ کی ٹیم اپنی تاریخ کا پہلا ورلڈکپ پوائنٹ حاصل کرنے سے محروم رہی

اسپورٹس ڈیسک June 18, 2026
facebook whatsup

فیفا ورلڈکپ کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں گھانا نے 95ویں منٹ میں گول کر کے پانامہ کو 0-1 سے شکست دے دی۔

کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں کھیلے گئے میچ میں دونوں ٹیموں نے سخت مقابلہ کیا تاہم فیصلہ اضافی وقت کے بھی آخری لمحات میں ہوا۔

اضافی وقت میں چھ منٹ دیے گئے تھے جس کا گھانا نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اختتام سے صرف ایک منٹ قبل گول داغ دیا۔

اس شکست کے باعث پانامہ کی ٹیم اپنی تاریخ کا پہلا ورلڈکپ پوائنٹ حاصل کرنے سے محروم رہی۔

پانامہ نے میچ کے آغاز اور دوسرے ہاف میں چند اچھے مواقع پیدا کیے مگر گول کرنے میں ناکام رہے۔

گھانا کے گول کیپر لارنس آٹی زیگی انجری کے باعث ہاف ٹائم پر میدان سے باہر ہو گئے اور ان کی جگہ بینجمن اساری نے ذمہ داری سنبھالی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان نے امریکا میں چار ملکی پولو ٹورنامنٹ جیت لیا

Express News

فیفا ورلڈ کپ: کولمبیا نے نووارد ازبکستان کو شکست دے کر فاتحانہ آغاز کردیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: میسی کو ’ریڈ کارڈ‘ نہ ملنے پر ایونٹ کی شفافیت پر سوالات اٹھ گئے

Express News

فیفا ورلڈکپ: گھانا نے اضافی وقت میں گول کرکے پانامہ کو شکست دے دی

Express News

فیفا ورلڈکپ: انگلینڈ نے کروشیا کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے دی

Express News

آئی سی سی ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ، جنوبی افریقا نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو