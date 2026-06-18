فیفا ورلڈکپ: میسی کو ’ریڈ کارڈ‘ نہ ملنے پر ایونٹ کی شفافیت پر سوالات اٹھ گئے

میسی کو بچایا جا رہا ہے، فیفا چاہتا ہے کہ میسی اور رونالڈو کا بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے، صارفین کا دعویٰ

اسپورٹس ڈیسک June 18, 2026
facebook whatsup

ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی کو الجزائر کے خلاف میچ میں ریڈکارڈ نہ ملنے پر ایونٹ کی شفافیت پر سوالات اٹھ گئے۔

ایک جانب شائقین نے ورلڈکپ کو ہی فکسڈ قرار دینا شروع کردیا تو دوسری جانب تجزیہ کاروں نے بھی ریفری کے فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیا۔

ای ایس پی این کے تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ الجزائری دفاعی کھلاڑی کے پاؤں کے پچھلے حصے پر اپنا بوٹ رکھ کر گرانے پر میسی کو 100 فیصد ریڈ کارڈ ملنا چاہیے تھا۔

ری پلے دیکھنے کے بعد کئی مبصرین اور شائقین کا خیال تھا کہ اس حرکت پر سخت سزا دی جا سکتی تھی تاہم پولینڈ کے ریفری سزیمون نے نہ کارڈ دکھایا اور نہ ہی وی اے آرکی جانب سے کوئی واضح مداخلت سامنے آئی۔

اس فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر متعدد شائقین نے شدید ردعمل دیا۔

کچھ صارفین نے دعویٰ کیا کہ اگر یہ کوئی اور کھلاڑی ہوتا تو فوراً ریڈ کارڈ مل جاتا لیکن میسی کو بچایا جا رہا ہے، فیفا چاہتا ہے کہ میسی اور رونالڈو کا بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے۔

واضح رہے کہ اس میچ میں میسی نے اپنی پہلی ورلڈکپ ہیٹ کرکے ٹیم کو 0-3 سے فتح دلوانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان نے امریکا میں چار ملکی پولو ٹورنامنٹ جیت لیا

Express News

فیفا ورلڈ کپ: کولمبیا نے نووارد ازبکستان کو شکست دے کر فاتحانہ آغاز کردیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: میسی کو ’ریڈ کارڈ‘ نہ ملنے پر ایونٹ کی شفافیت پر سوالات اٹھ گئے

Express News

فیفا ورلڈکپ: گھانا نے اضافی وقت میں گول کرکے پانامہ کو شکست دے دی

Express News

فیفا ورلڈکپ: انگلینڈ نے کروشیا کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے دی

Express News

آئی سی سی ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ، جنوبی افریقا نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو