فیفا ورلڈکپ: میچ کے دوران ہائیڈریشن بریکس پر شائقین کی شدید تنقید

فیفا ورلڈکپ 2026 میں پہلی بار متعارف کرائی گئی لازمی ہائیڈریشن بریکس کو شائقین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔
بدھ کے روز گروپ ایل کے میچوں کے دوران انگلینڈ، کروشیا، گھانا اور پاناما کے مداحوں نے ان وقفوں کے خلاف بلند آواز میں احتجاج کیا۔
ڈیلاس میں انگلینڈ اور کروشیا کے درمیان میچ کے 22ویں منٹ میں جب ریفری نے پہلے ہائیڈریشن بریک کا اعلان کیا تو دونوں ٹیموں کے حامیوں نے زور دار ہوٹنگ شروع کر دی۔
اسی طرح ٹورنٹو میں گھانا اور پاناما کے مقابلے کے دوران بھی شائقین نے وقفے پر اپنی ناراضی کا اظہار کیا، حالانکہ وہاں موسم نسبتاً ٹھنڈا اور بارش ہو رہی تھی۔
واضح رہے کہ فیفا نے شمالی امریکہ کی گرمی اور نمی کے پیش نظر ہر ہاف میں تین منٹ کا ایک لازمی وقفہ متعارف کرایا ہے تاکہ کھلاڑیوں کو آرام اور پانی پینے کا موقع مل سکے۔
تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے کھیل کا تسلسل متاثر ہوتا ہے اور براڈکاسٹرز کو اضافی اشتہارات دکھانے کا موقع ملتا ہے۔