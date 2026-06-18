پاکستان ہاکی فیڈریشن کا انڈر 18 ویمنز ٹیم کو بین الاقوامی سطح پر بھیجنے کا فیصلہ

یہ اقدامات نوجوان کھلاڑیوں کو گروم کرنے اور انہیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرنے کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہیں

ذوالفقار بیگ June 18, 2026
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پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ملک میں ہاکی کے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو عالمی سطح پر بہترین مواقع اور سخت مقابلہ فراہم کرنے کے لیے متعدد بین الاقوامی ترقیاتی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدامات نوجوان کھلاڑیوں کو گروم کرنے اور انہیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرنے کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہیں۔

پاکستان انڈر 18 بوائز ٹیم کی عمان میں ہونے والے الیون اے سائیڈ (فائیو اے سائیڈ) ہاکی ٹورنامنٹ میں شرکت کی منظوری کے بعد، پی ایچ ایف نے اب پاکستان انڈر 18 ویمنز ہاکی ٹیم کو بھی بین الاقوامی سطح پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویمنز ٹیم نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کے فوری بعد انٹرنیشنل فائیو اے سائیڈ ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرے گی۔

مزید برآں، پی ایچ ایف جولائی کے مہینے میں پاکستان انڈر 21 جونیئر ہاکی ٹیم کو بھی عمان بھیجے گی جہاں وہ بین الاقوامی مقابلوں اور ایکسپوزر میچز میں حصہ لے گی۔ اس اقدام کا مقصد جونیئر کھلاڑیوں کو اعلیٰ ترین سطح پر پاکستان کی نمائندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔

پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مطابق، جون اور جولائی کے مہینے پاکستان ہاکی کے لیے انتہائی مصروف اور کارآمد ثابت ہو رہے ہیں۔ اس دوران سینئر قومی ٹیم، جونیئر ٹیم اور انڈر 18 اسکواڈز سبھی بین الاقوامی مصروفیات کا حصہ بن رہے ہیں، جس سے ان کی مسابقتی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔

پی ایچ ایف کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان بین الاقوامی ٹورنامنٹس اور میچوں میں شرکت سے ہمارے نوجوان کھلاڑیوں کو مضبوط حریفوں کے خلاف خود کو آزمانے، جدید کھیل کی تکنیک سیکھنے، حکمت عملی کو بہتر بنانے، اور اپنی فٹنس کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈھالنے کا بہترین موقع ملے گا۔

فیڈریشن نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کھلاڑیوں کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے اور عالمی ہاکی میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتی رہے گی۔
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