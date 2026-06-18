خیبرپختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی ناراض اراکین کا پارٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ

حکومتی ارکان اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سہ پہر دو بجے اسمبلی میں طلب کیا گیا ہے

احتشام بشیر June 18, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

خیبرپختونخوا اسمبلی میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے ناراض ارکان کی ناراضی ختم نہ ہوسکی اور ناراض ارکان نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا الگ اجلاس ہوگا۔

ذرائع کے مطابق خیبرپختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی نے ناراض ارکان نے بجٹ اجلاس کے حوالے سے مشاورتی اجلاس طلب کرلیا ہے اور ناراض ارکان کی ناراضی ختم نہ ہوسکی، ناراض ارکان نے فیصلہ کیا ہے وہ بجٹ کو دیکھ فیصلہ کریں گے۔

حکومتی ارکان اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سہ پہر دو بجے اسمبلی میں طلب کیا گیا ہے، جس میں وزیراعلیٰ سہیل آفریدی بھی شرکت کریں گے۔

ذرائع نے بتایا کہ حکومتی ناراض ارکان نے پارلیمانی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی وقت ناراض ارکان نے بھی مشاورتی اجلاس بلایا ہے جو پشاور میں ہوگا، ناراض رکن مشتاق غنی کے مطابق بجٹ بانی چئیرمین عمران خان کے وژن کے مطابق ہوا تو اسے دیکھ کر مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیتموں میں کمی کا عندیہ، اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل

Express News

عوام کو سہولیت دینا ہے ترجیح ہے، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس

Express News

’ سی سی ڈی اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کرکے آسٹریلوی خاندان کو دانستہ نشانہ بنایا ‘

Express News

کراچی میں بھاری جرمانوں کیخلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری شدید مشکلات کا شکار

Express News

وفاقی وزیر بحری امور کا کاروباری برادری کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

Express News

اسلام آباد؛ شوہر نے اپنی سابقہ بیوی اور ساس کو قتل کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو