ایران کیساتھ معاہدے کے تحت جنگ بندی میں لبنان اور حزب اللہ بھی شامل ہیں؛ ٹرمپ

امید ہے مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک جنگ بندی کو یقینی بنائیں گے، امریکی صدر

ویب ڈیسک June 18, 2026
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جنگ بندی معاہدے میں حزب اللہ بھی شامل ہے، صدر ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت مشرقِ وسطیٰ کے تمام محاذوں پر جنگ بندی نافذ ہوگی جس میں لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل بھی شامل ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ خطے کے تمام ممالک جاری مذاکرات کو آگے بڑھانے کے اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے۔

انھوں نے مزید کہا کہ امریکا امن کے لیے پُرعزم ہے اور مشرقِ وسطیٰ کے تمام ممالک سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی مذاکرات کو کامیاب بنانے کے اپنے عزم پر قائم رہیں۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی ہوگی جس میں لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل بھی شامل ہیں۔

خیال رہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی پہلی شق میں تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں لبنان کا محاذ بھی شامل ہے۔

تاہم اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ اس کا لبنان سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری جانب لبنانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جمعرات کو جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں حملے بھی کیے۔

قبل ازیں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل حزب اللہ کے نام پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ لبنان میں اب حزب اللہ کا محاذ شامہ صدر احمد الشرح کو دیدینا چاہیے۔ وہ شاندار آدمی ہیں۔

واضح رہے کہ اسرائیل تاحال لبنان میں حزب اللہ کے خلاف عسکری کارروائیاں کر رہا ہے جب کہ اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر مذاکرات اب بھی امریکا میں وزارت خارجہ کی ثالثی میں جاری ہیں۔

 
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