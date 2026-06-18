امریکا؛ سپریم کورٹ نے’چرسیوں‘ کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دیدی

ٹیکساس میں ماریجوانا استعمال کرنے والے اب اسلحہ رکھ سکتے ہیں

ویب ڈیسک June 19, 2026
facebook whatsup
ٹیکساس میں ماریجوانا استعمال کرنے والے اب اسلحہ رکھ سکتے ہیں (فوٹو؛ فائل)

امریکی سپریم کورٹ نے بعض چرس استعمال کرنے والوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دیدی جس کے بعد وفاق کی جانب سے عائد پابندی خود بخود محدود ہوگئی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی سپریم کورٹ نے ایک متفقہ (9-0) فیصلے میں قرار دیا ہے کہ صرف اس بنیاد پر کسی شخص کو اسلحہ رکھنے سے نہیں روکا جا سکتا کہ وہ غیر قانونی طور پر چرس (ماریجوانا) استعمال کرتا ہے۔

فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حکومت جب تک یہ ثابت نہیں کرلیتی کہ نشہ کرنے والا شخص اس اسلحے کے باعث دوسروں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس وقت تک کسی پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔

عدالت کے فیصلے سے وفاقی حکومت کے اس قانون کی تشریح محدود ہو گئی ہے جس کے تحت کسی بھی ممنوعہ منشیات کے غیر قانونی استعمال کنندہ کے لیے اسلحہ رکھنا جرم تھا اور اس پر 15 سال تک قید کی سزا ہو سکتی تھی۔

سپریم کورٹ کے جج نے اکثریتی رائے تحریر کرتے ہوئے کہا کہ صرف غیر قانونی منشیات کا استعمال کسی شخص کو خودکار طور پر خطرناک قرار دینے کے لیے کافی نہیں۔

انھوں نے مزید لکھا کہ بعض حالات میں ماریجوانا یا دیگر منشیات کا استعمال کسی شخص کو دوسروں کے لیے خطرہ بنا سکتا ہے لیکن اس مقدمے میں حکومت نے ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔

جسٹس گورسچ کے مطابق اگر حکومت کو صرف کسی مخصوص گروہ کو "خطرناک" قرار دے کر اس کے تمام افراد سے اسلحہ رکھنے کا حق چھیننے کا اختیار دے دیا جائے تو اس سے امریکی آئین کی دوسری ترمیم میں دیے گئے اسلحہ رکھنے کے بنیادی حق کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔

فیصلہ کس مقدمے میں آیا؟

یہ مقدمہ امریکی ریاست ٹیکساس کے رہائشی علی ہیمانی نے دائر کیا تھا جس میں انھوں نے اعتراف کیا تھا کہ وہ تقریباً ہر دوسرے دن ماریجوانا استعمال کرتے تھے جبکہ ان کے گھر میں ایک نائن ایم ایم پستول بھی موجود تھی۔

وفاقی حکام نے ان پر صرف اس بنیاد پر مقدمہ قائم کیا کہ وہ منشیات استعمال کرنے والے ہونے کے باوجود اسلحہ رکھتے تھے حالانکہ گرفتاری کے وقت وہ نہ نشے کی حالت میں تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھا۔

سپریم کورٹ نے نچلی عدالت کے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس میں ان کے خلاف فردِ جرم کو غیر آئینی قرار دے کر ختم کر دیا گیا تھا۔

فیصلہ کن حدود بھی برقرار

عدالت نے واضح کیا کہ اس فیصلے کا مطلب یہ نہیں کہ تمام منشیات استعمال کرنے والوں کو بلاشرط اسلحہ رکھنے کی اجازت مل گئی ہے۔

سپریم کورٹ نے برقرار رکھا کہ منشیات کے عادی افراد پر اسلحہ رکھنے کی پابندی برقرار رہے گی۔ نشے کی حالت میں اسلحہ رکھنے پر پابندی بھی برقرار ہے۔

علاوہ ازیں ایسے افراد جو اپنے لیے یا دوسروں کے لیے خطرہ سمجھے جائیں ان پر بھی اسلحہ رکھنے کی ممانعت برقرار رہے گی۔

عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ فیصلہ سابق امریکی صدر کے بیٹے ہنٹر بائیڈن جیسے مقدمات پر لاگو نہیں ہوتا کیونکہ وہ اسلحہ رکھنے کے وقت منشیات کے عادی ہونے کا اعتراف کر چکے تھے۔

امریکا میں ماریجوانا کی قانونی حیثیت

اگرچہ امریکہ کی 40 سے زائد ریاستوں میں ماریجوانا کسی نہ کسی شکل میں قانونی قرار دی جا چکی ہے تاہم وفاقی قانون کے تحت یہ اب بھی ممنوعہ منشیات میں شامل ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران امریکا امن معاہدے کے بعد سرمایہ کار خوش، تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی

Express News

ایران جنگ میں یو اے ای بھی شامل تھا؟ ٹرمپ کے دعویٰ نے نئی بحث چھیڑ دی

Express News

ٹرمپ نیتن یاہو سے ناراض؟ خفیہ فون کالز کی حیران کن تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

امریکا میں طیارہ ہائی وے پر آ گرا، شہریوں نے جان پر کھیل کر مسافروں کو بچالیا، ویڈیو وائرل

Express News

مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش؟ اسرائیل کی گھناؤنی سازش سامنے آگئی

Express News

ایران مثبت رویہ اپنائے تو 300 ارب ڈالر کے فنڈ تک رسائی مل سکتی ہے، ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو