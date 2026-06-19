کراچی، ڈکیتی مزاحمت پر دکاندار گولی کا نشانہ، الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کی شدید تشویش

واقعے کے حوالے سے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا جائے گا، صدر محمد رضوان عرفان

اسٹاف رپورٹر June 19, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے علاقے منگھو پیر کے قریب ملک گوٹھ میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک دکاندار زخمی ہوگیا جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

ایدھی حکام کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں 22 سالہ اکرم زخمی ہوا جسے ابتدائی طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں بہتر علاج کی غرض سے اسے نجی اسپتال منتقل کرنے کے انتظامات کیے گئے۔

ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والا اکرم درویش خان اسٹار مارکیٹ کا دکاندار ہے جو ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بنا۔ فائرنگ کے نتیجے میں اس کے پاؤں میں گولی لگی۔

واقعے پر الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر محمد رضوان عرفان نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ جرائم پیشہ عناصر بلاخوف و خطر سرگرم ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے حوالے سے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا جائے گا اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے گا تاکہ ذمہ دار عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی، شہر میں فائرنگ کے واقعات میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

Express News

کراچی، ایس آئی پولیس کا آپریشن بین الصوبائی نیٹ ورک کے کارندے سے 18 کلو سے زائد چرس برآمد

Express News

کراچی، ملیر میمن گوٹھ میں فائرنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی

Express News

کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 5 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

بلوچستان؛ خاران میں مغوی لڑکی بازیاب، اغوا میں ملوث تمام ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، بلدیہ ٹاؤن میں جھگڑا خونی تصادم میں تبدیل، تیز دھار آلے کے وار سے 5 افراد زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو