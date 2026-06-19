بھارت؛ چپس کے پیکٹ میں کھلونے نے بچے کی جان لے لی؛ مسلم خاندان میں کہرام مچ گیا

ننھا فرحان قریبی دکان سے چپس کا پیکٹ لایا تھا جسے کھاتے ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا

ویب ڈیسک June 19, 2026
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چپس کے پیکٹ میں چھوٹے کھلونے نے ننھے فرحان کی جان لے لی

یہ افسوسناک واقعہ بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں پیش آیا جہاں ننھے فرحان کی چپس کھانے کی معصوم خواہش نے اس کی جان لے لی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ضلع اننت پور کے ایک مسلم گھرانے میں صف ماتم بچھ گئی جب 5 سالہ بچہ نے قریبی دکان سے چپس کا ایک پیکٹ خریدا اور چپس کھاتے ہی موت کے منہ میں چلاگیا۔

چپس کے اس پیکٹ میں کمپنی نے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا کھلونا بھی بطور تحفہ رکھا تھا۔ ننھا فرحان بے خبر تھا اور چپس کھاتے ہوئے وہ کھلونا بھی نگل گیا جو اس کے حلق میں پھنس گیا۔

فرحان کو سانس لینے میں شدید دشواری پیش آنے لگی تھی۔ اہلِ خانہ نے ابتدائی طبی دی لیکن کوئی افاقہ ہوا جس پر بچے کو فوری طور پر تشویشناک حالت میں قریبی اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ راستے ہی میں دم توڑ گیا۔

ننھے فرحان کی بے وقت موت سے مسلم گھرانے میں کہرام مچ گیا اور شہریوں کی بڑی تعداد گھر پر جمع ہوگئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کمپنی نے حفاظتی اصولوں پر عمل کیا تھا یا مصنوعات کی پیکنگ میں کسی قسم کی غفلت برتی گئی۔

پولیس کا کہنا ہے کہ اگر تحقیقات کے دوران کمپنی کی غلفت ثابت ہوگئی تو صارفین کے حقوق کے قوانین کے تحت سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 
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