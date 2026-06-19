ہر وقت جنگ نہیں، کبھی دماغ بھی استعمال کرلینا چاہیے؛ ٹرمپ کا نیتن یاہو کو مشورہ

امریکا اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی نافذ العمل ہوگیا

ویب ڈیسک June 19, 2026
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امریکی صدر نے اسرائیلی وزیراعظم کو آڑے ہاتھوں لے لیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو جنگ بندی پر راضی کرنے کی کہانی سنادی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ میں نے اسرائیلی قیادت سے رابطہ کرکے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی قبول کرنے پر راضی کیا۔

امریکی صدر ٹرمپ کے بقول انھوں نے اسرائیلی قیادت سے کہا کہ بعض اوقات طاقت کے بجائے تحمل اور دانشمندی سے کام لینا ضروری ہوتا ہے۔

امریکی نشریاتی ادارے این بی سی نیوز کو ٹیلیفون پر انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے بتایا کہ اسرائیلی قیادت سے بات کی اور انھیں حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی پر آمادہ ہونے کا مشورہ دیا۔

صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول میں نے اسرائیلی قیادت سے کہا کہ ہر وقت طاقت کا استعمال اچھا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آپ کو پُرسکون ہونا پڑتا ہے اور دماغ سے کام لینا چاہیے۔

امریکی صدر نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا ان کی براہِ راست گفتگو اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو سے ہوئی یا کسی اور اعلیٰ اسرائیلی عہدیدار سے ہوئی تھی تاہم انھوں نے اس بارے میں تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔

تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ضرور کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اسرائیل کا صفایا ہو چکا ہوتا اور ان کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ساتھ تعلق اچھا ہے لیکن انہیں تھوڑا قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر حملوں سے روک لیں گے۔ اسرائیل وہی کرتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔

یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکی حکام کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان نئی جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے جس کے نفاذ کے لیے امریکا، قطر اور ایران نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔

امریکی حکام کا مزید کہنا ہے کہ جنگ بندی مقامی وقت کے مطابق جمعے کی سہ پہر سے نافذ ہوئی تاہم بعض علاقوں سے اس کے باوجود وقفے وقفے سے جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہوتی رہیں۔

 
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