فیفا ورلڈکپ: پیراگوئے نے ترکی کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کردیا

مڈفیلڈر میٹیاس گالارزا نے رواں ورلڈکپ کا تیز ترین گول کرکے ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا

اسپورٹس ڈیسک June 20, 2026
facebook whatsup

پیراگوئے نے شاندار دفاعی کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں ترکی کو 0-1 سے شکست دے دی۔

میچ میں ایک کھلاڑی کی کمی کے باوجود پیراگوئے کی ٹیم نے بھرپور مزاحمت کی اور برتری برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔

میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول مڈفیلڈر میٹیاس گالارزا نے میچ کے آغاز کے صرف 64ویں سیکنڈ میں اسکور کیا۔

انہوں نے تقریباً 25 میٹر دور سے زوردار شاٹ لگا کر گیند جال میں پہنچائی جو اب تک کے ٹورنامنٹ کا تیز ترین گول بن گیا ہے۔

اس سے چند گھنٹوں قبل ہی اسکاٹ لینڈ کے خلاف مراکش کے اسماعیل سیباری نے 71ویں سیکنڈ میں گول کرکے ریکارڈ بنایا تھا۔

پیراگوئے کو پہلے ہاف کے اضافی وقت میں بڑا دھچکا اس وقت لگا جب مڈفیلڈر میگوئل المیرون کو براہ راست ریڈ کارڈ دکھا دیا گیا۔

وہ ورلڈ کپ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر بات کرنے کے نئے نافذ کردہ ضابطے کے تحت سزا پانے والے پہلے کھلاڑی بنے۔

دس کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کے باوجود پیراگوئے نے ترکی کے مسلسل حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور برتری برقرار رکھی۔

یہ فتح امریکا کے ہاتھوں افتتاحی میچ میں 1-4 کی بھاری شکست کے بعد پیراگوئے کے لیے ایک شاندار واپسی ثابت ہوئی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: پیراگوئے نے ترکی کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کردیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: جرمن ٹیم کی جہاز میں بیٹھنے سے قبل مجرموں کی طرح تلاشی کی ویڈیو وائرل

Express News

فیفا ورلڈکپ: برازیل نے ہیٹی کو شکست دے گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرلی

Express News

فیفا ورلڈ کپ: مراکش نے اسکاٹ لینڈ کو شکست دے کر اہم کامیابی حاصل کرلی

Express News

فیفا ورلڈ کپ: امریکا نے آسٹریلیا کو شکست دے کر تاریخ رقم کردی

Express News

مراکش کے کپتان پر مبینہ جنسی زیادتی کا الزام، مقدمے کی سماعت ورلڈ کپ کے بعد ہوگی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو