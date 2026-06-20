پاکستان میں پہلا فنانشل ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر بنانے کا فیصلہ

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے

ارشاد انصاری June 20, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ملک میں فنانشل سروسز ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر کے قیام کے لیے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے۔

ایس ای سی پی نے پاکستان کا پہلا فنانشل سروسز ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور  اس کے لیے اہم پیشرفت کرتے ہوئے اہم اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ اس ضمن میں امریکہ اور سنگاپور کے ماہرین نے مالیاتی تنازعات کے حل کے بین الاقوامی ماڈلز پر بریفنگ دی ہے۔

مجوزہ فنانشل ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر ایک آزاد غیر منافع بخش ادارہ ہوگا جو ایس ای سی پی کی نگرانی میں کام کرے گا۔

یہ مرکز مالیاتی تنازعات کا فوری، کم لاگت اور آسان حل فراہم کرے گا جبکہ مجوزہ مرکز مالیاتی تنازعات پر ثالثی کے لیے ون ونڈو سہولت بھی مہیا کرے گا۔

اس حوالے سے کمشنر ایس ای سی پی مظفر احمد مرزا نے کہا کہ فنانشل سسٹم کا استحکام کاروباری تنازعات کے مؤثر حل سے جڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فنانشل مارکیٹوں پر عوامی اعتماد کے لیے تنازعات کا مؤثر اور تیز حل ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ لازمی ثالثی سے مقدمات کے اخراجات کم ہوں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام سے ریکوری کے عمل میں تیزی آئے گی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔

پاکستان میں مالیاتی شعبے کے استحکام اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اس نئے مرکز کو ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے جو طویل قانونی کارروائیوں کا متبادل ثابت ہوگا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایس آئی ایف کی معاونت؛ خام وسائل کی ویلیو ایڈیشن سے برآمدات میں نمایاں اضافہ

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی بڑی کمی

Express News

پاکستانی فری لانسرز نے ایک ارب ڈالر کا سنگِ میل عبور کر لیا

Express News

حکومت نے پیٹرول پر لیوی کی شرح بھی کم کردی، اطلاق فوری ہوگا

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر تاجروں و صنعتکاروں کا ردعمل بھی آگیا

Express News

خیبرپختونخوا؛ کم آمدنی ملازمین، صنعتوں اور 5 مرلے پراپرٹیز کو ٹیکس میں بڑی چھوٹ کی تجاویز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو