فیفا ورلڈکپ: میسی بڑی مشکل میں پھنس گئے؟ الجیریا نے فیفا میں شکایت جمع کروا دی

الجیریا نے ورلڈ کپ 2026 میں ارجنٹینا کے ہاتھوں 0-3 کی شکست کے بعد میچ آفیشلز کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے فیفا کی ریفریز کمیٹی میں باضابطہ شکایت جمع کرا دی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق الجیریا نے اپنی شکایت میں خاص طور پر پہلے ہاف کے ایک واقعے کا حوالہ دیا ہے، جس میں ارجنٹائن کے کپتان لیونل میسی مبینہ طور پر الجیریا کے کپتان عیسیٰ ماندی کی پنڈلی پر چڑھ گئے تھے۔
الجیریا کے کھلاڑیوں اور شائقین نے اس موقع پر میسی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا تاہم ریفری نے کوئی سزا نہیں دی۔
میسی بعد ازاں میچ میں ہیٹ ٹرک اسکور کرنے میں کامیاب رہے اور ٹیم کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔
میچ کے بعد تجزیہ کاروں نے بھی میسی کو ریڈ کارڈ نہ دکھائے جانے پر شدید حیرت کا اظہار کیا تھا۔
الجیریا نے ایک اور واقعے کی بھی نشاندہی کی ہے جس میں ارجنٹائن کے مڈفیلڈر الیکسس میک ایلسٹر پر الزام ہے کہ انہوں نے ابراہیم مازا کے چہرے پر کہنی ماری لیکن اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔
اس معاملے نے سوشل میڈیا پر بھی بحث چھیڑ دی ہے جہاں کئی صارفین سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا میسی کی عالمی شہرت نے ریفری کے فیصلوں پر اثر ڈالا۔
دوسری جانب جنوبی افریقا کے کوچ ہیوگو بروس نے بھی اس معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے کھلاڑی کو دی گئی سخت سزا پر اعتراض کیا ہے۔